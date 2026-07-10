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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 TAM PUAN ALAN KİŞİ SAYISI: MEB 2026 LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı? Bu yıl LGS sınavında kaç kişi full çekti?

        LGS 2026 TAM PUAN ALAN KİŞİ SAYISI: MEB 2026 LGS'de kaç kişi 500 tam puan aldı? Bu yıl LGS sınavında kaç kişi full çekti?

        Milli Eğitim Bakanlığının 2026 LGS sonuçlarını erişime açmasıyla birlikte sınavın başarı tablosu da merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puana ulaşan adayların sayısını ve Türkiye birincilerinin hangi şehirlerden çıktığını araştırmaya başladı. Peki, 2026 LGS'de kaç öğrenci tam puan aldı, sınavı hatasız tamamlayan aday sayısı kaç oldu? İşte MEB tarafından paylaşılan verilere göre LGS'de 500 puana ulaşan öğrencilere ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        2026 LGS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınavda en yüksek başarıyı gösteren öğrenciler gündeme geldi. Adaylar ve veliler, 500 tam puana ulaşarak Türkiye birinciliğini paylaşan öğrencilerin sayısını, eğitim gördükleri illeri ve başarı dağılımını araştırıyor. Peki, bu yıl LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan kaç aday oldu, 500 tam puan alan kaç kişi var? İşte Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026 LGS tam puanlı öğrencilere ilişkin güncel bilgiler...

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        2026 LGS'DE KAÇ KİŞİ 500 TAM PUAN ALDI?

        Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığını da duyurdu. Bakanlığın paylaşımında,

        "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı." ifadelerine yer verildi.

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        GEÇEN SENE LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre bu sene 452 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

        2025 LGS sonuçları kapsamında 500 tam puan alanların sayısı ise 719'du.

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