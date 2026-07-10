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        Haberler Bilgi Gündem LGS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı? MEB 2026 LGS Türkiye şampiyonu kim oldu? LGS'de kaç birinci var?

        LGS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı? MEB 2026 LGS Türkiye şampiyonu kim oldu? LGS'de kaç birinci var?

        2026 LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasının ardından gözler bu yılın Türkiye birincilerine çevrildi. Sınavda 500 tam puan alarak zirvede yer alan öğrencilerin kim olduğu, hangi illerden çıktığı ve kaç adayın tam puan aldığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 LGS birincisi kim oldu, tam puan alan kaç öğrenci var ve Türkiye birincileri hangi şehirlerden çıktı? İşte MEB'in açıkladığı LGS birincilerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        "LGS birincisi kim oldu?", "2026 LGS'de tam puan alan var mı?" ve "Türkiye birincileri hangi ilden çıktı?" soruları, sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı veriler doğrultusunda 2026 LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerin sayısı ve illere göre dağılımı netleşti. İşte 2026 LGS Türkiye birincileri ve tam puan alan öğrencilerle ilgili merak edilen ayrıntılar...

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        LGS 2026 BİRİNCİSİ KİM OLDU, AÇIKLANDI MI?

        2026 LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, Türkiye birincilerinin kimler olacağını merak ediyor. LGS sonuçları açıklansa da henüz birinci olan kişinin adı ve hangi şehirden olduğu belli olmadı.

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        LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

        Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığını da duyurdu. Bakanlığın paylaşımında "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı." denildi.

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        GEÇEN SENE LGS'DE KAÇ BİRİNCİ VARDI?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre bu sene 452 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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        2025 LGS sonuçları kapsamında birinci olan kişilerin sayısı ise sayısı ise 719'du. Birinci olan öğrencilerin hangi illerden olduğu bilgisi ise paylaşılmadı. Paylaşılması halinde haberimize eklenecektir.

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