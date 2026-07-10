LGS EBA GİRİŞ EKRANI | EBA şifresi nasıl alınır? LGS sonuçları nereden sorgulanır?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hem öğrenciler hem de veliler büyük bir merakla sonuçlara odaklandı. Sonuçları öğrenmek ve LGS sürecine dair tüm detaylara ulaşmak isteyenler için EBA üzerinden yapılan LGS sorgulama ekranı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EBA şifresi nasıl alınır? LGS sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hem öğrenciler hem de veliler büyük bir merakla sonuçlara odaklandı. Sonuçları öğrenmek ve LGS sürecine dair tüm detaylara ulaşmak isteyenler için EBA üzerinden yapılan LGS sorgulama ekranı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EBA şifresi nasıl alınır? LGS sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
1. Geçici EBA Şifrenizi Alın
Geçici şifrenizi iki farklı yöntemle temin edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: Veliniz kendi e-Devlet şifresiyle EBA'ya giriş yaparak "Profil" bölümünden sizin için geçici bir şifre oluşturabilir.
Okul İdaresi veya Öğretmenlerden: Okul idaresine ya da öğretmenlerinize başvurarak geçici EBA şifrenizi talep edebilirsiniz.
2. İlk Girişi Yapın ve Yeni Şifre Belirleyin
eba.gov.tr adresine gidin.
T.C. kimlik numaranız ve aldığınız geçici şifre ile sisteme giriş yapın.
İlk girişte sistemin sizden isteyeceği yeni kalıcı şifrenizi belirleyin ve iletişim (telefon/e-posta) bilgilerinizi tanımlayarak hesabınızı aktif hale getirin.
3. Sonuçları Görüntüleyin
LGS sonuçları açıklandığında mebsonuc.meb.gov.tr adresini ziyaret edin.