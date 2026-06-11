LGS kaç kişi girecek? 2026 LGS katılım sayısı: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS'ye kaç kişi başvurdu?
LGS 2026 için heyecan giderek artarken öğrenciler ve veliler sınava ilişkin son bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Özellikle "LGS'ye kaç kişi girecek?", "Bu yıl kaç öğrenci başvurdu?" ve "Katılım sayısı ne kadar oldu?" soruları en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek merkezi sınav için yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Peki 2026 LGS'ye kaç aday katılacak? İşte LGS başvuru ve katılım sayılarına ilişkin ayrıntılar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala gözler aday sayılarına çevrildi. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve nitelikli Anadolu liselerine yerleşebilmek için ter dökecek öğrenciler, sınav öncesinde güncel başvuru verilerini merak ediyor. "2026 LGS'ye kaç kişi girecek?" ve "LGS'ye kaç öğrenci başvurdu?" sorularına yanıt arayan adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı katılım rakamlarını paylaştı. İşte 2026 LGS sınavına ilişkin son veriler ve aday sayısı...
LGS SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulanacak sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
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