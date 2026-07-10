LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026 : İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu Lisesi taban puanları...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek lise taban puanlarını yakından takip etmeye başladı. Hem nitelikli bir eğitim hem de geleceğe yönelik doğru kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan bu puanlar, detaylı şekilde araştırılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ise en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları...