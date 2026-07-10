LGS TABAN PUANLARI 2026 - Lise Taban Puanı Hesaplama, İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları

LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi kendilerine en uygun liseyi belirlemek için okul araştırmalarına hız verdi. Tercih listelerini oluştururken yalnızca sınav puanı değil; yüzdelik dilim, okul türü, kontenjan ve önceki yıllardaki yerleştirme verileri de dikkate alınıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te eğitim görmek isteyen adaylar ise kentlerdeki fen ve Anadolu liselerinin güncel taban puanlarını merak ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 2026 LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilim bilgileri...