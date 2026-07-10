LGS TABAN PUANLARI 2026 - Lise Taban Puanı Hesaplama, İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları
LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde lise tercihleri ilk sıraya yerleşti. Adaylar, puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda yerleşebilecekleri okulları belirlemek için geçmiş yıllara ait taban puanları incelemeye başladı. Fen ve Anadolu liselerinin kontenjanları ile başarı sıralamaları da tercih listesinin oluşturulmasında önemli bir ölçüt olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep'te merkezi sınavla öğrenci kabul eden liseler ise bölgedeki adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep Fen liseleri ile Anadolu liselerinin LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi kendilerine en uygun liseyi belirlemek için okul araştırmalarına hız verdi. Tercih listelerini oluştururken yalnızca sınav puanı değil; yüzdelik dilim, okul türü, kontenjan ve önceki yıllardaki yerleştirme verileri de dikkate alınıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te eğitim görmek isteyen adaylar ise kentlerdeki fen ve Anadolu liselerinin güncel taban puanlarını merak ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 2026 LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilim bilgileri...
LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.
2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu kapsamda tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
1 Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000
2 Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000
3 Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000
4 Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000
5 Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - 495,3526
6 Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 493,9643
7 Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - 493,9643
8 Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 493,9643
9 Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 489,0189
10 Fatih / Çapa Fen Lisesi - 487,9282
11 Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 487,7680
12Beşiktaş / Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 486,2211
13Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 485,2804
14Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 482,9832
15Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi- 482,4378
16Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 481,2273
17Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 478,3358
18Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 477,6302
19Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi- 477,2100
20 Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 476,9471
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
Çankaya / Ankara Fen Lisesi- 494,5096
Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi- 493,8037
Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi- 489,0189
Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi - 481,8925
Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi - 481,7319
Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi Alanı - 480,2425
Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi- 477,3322
Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi - 476,4021
Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi- 474,6942
Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi- 470,7507
Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı- 470,5631
Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı - 465,9427
Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 462,6804
Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi- 462,4520
Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi- 461,4889
Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi- 457,8127
Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi - 456,2556
Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi - 454,3372
Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi - 451,9973
Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi - 450,7799
Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi- 449,2557
Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı- 448,0142
Mamak / Mamak Fen Lisesi - 445,0946
İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
1 Bornova / Fen Lisesi -493,9643
2 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi -493,9643
3 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi -484,6862
4 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 484,1567
5 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 484,0074
6 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 480,1748
7 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 476,4021
8 Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi - 475,6722
9 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi - 474,8244
10 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 473,0484
11 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi - 468,1166
12 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 463,7130
13 Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi- 458,4024
14Çiğli / Çiğli Fen Lisesi - 456,6927
15Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 453,9969
16 Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi- 451,2875
17 Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi- 448,0901
18 Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 447,7347
19 Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi- 443,9958
20 Karşıyaka / Alev Alatlı Anadolu Lisesi - 442,9446
ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
1 Haliliye / Fen Lisesi - 455,7099
2 Haliliye / TOBB Fen Lisesi - 434,0186
3 Haliliye / ÇEAŞ Anadolu Lisesi - 415,7617
4 Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi - 409,4460
5 Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi - 407,7282
6 Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi 397,4593 - Fen Lisesi
7 Haliliye / Anadolu Lisesi - 397,2504
8 Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi - 386,6149
9 Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi - 385,5095
10 Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi - 372,8827
11 Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi - 355,4995
12 Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi - 352,3360
13 Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 351,8761
14 Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi - 350,7786
15 Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi- 349,2570
16 Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi - 344,9445
17 Haliliye / Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - 335,3066
18 Karaköprü / Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 331,5210
19 Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi - 326,5578
20 Siverek / Siverek Anadolu Lisesi - 322,4904
GAZİANTEP LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)
1 Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi- 477,0845
2 Şahinbey / TOBB Fen Lisesi - 467,5581
3 Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi - 458,2261
4 Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi- 452,6265
5 Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı- 440,1192
6 Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi - 437,8171
7 Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi - 435,3179
8 Nizip / Nizip Fen Lisesi - 425,3089
9 Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi - 423,7919
10 Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi - 423,1490
11 Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi - 408,4143
12 Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi - 405,7658
13 Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi - 396,5662
14 Şahinbey / Gaziantep Lisesi - 387,0272
15 İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi - 379,3919
16 Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 378,5429
17Şehitkamil / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi- 378,1615
18 Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 364,9574
19 Şehitkamil / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 364,3980
20 Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi - 362,9738