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        Haberler Bilgi Gündem LGS TABAN PUANLARI 2026 - Lise Taban Puanı Hesaplama, İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları

        LGS TABAN PUANLARI 2026 - Lise Taban Puanı Hesaplama, İstanbul, Ankara, İzmir Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve taban puanları

        LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde lise tercihleri ilk sıraya yerleşti. Adaylar, puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda yerleşebilecekleri okulları belirlemek için geçmiş yıllara ait taban puanları incelemeye başladı. Fen ve Anadolu liselerinin kontenjanları ile başarı sıralamaları da tercih listesinin oluşturulmasında önemli bir ölçüt olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep'te merkezi sınavla öğrenci kabul eden liseler ise bölgedeki adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep Fen liseleri ile Anadolu liselerinin LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        1

        LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi kendilerine en uygun liseyi belirlemek için okul araştırmalarına hız verdi. Tercih listelerini oluştururken yalnızca sınav puanı değil; yüzdelik dilim, okul türü, kontenjan ve önceki yıllardaki yerleştirme verileri de dikkate alınıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te eğitim görmek isteyen adaylar ise kentlerdeki fen ve Anadolu liselerinin güncel taban puanlarını merak ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Gaziantep’te merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 2026 LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilim bilgileri...

        2

        LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.

        3

        2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu kapsamda tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

        4

        İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        1 Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000

        2 Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000

        3 Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000

        4 Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 500,0000

        5 Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - 495,3526

        6 Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 493,9643

        7 Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - 493,9643

        8 Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 493,9643

        9 Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 489,0189

        10 Fatih / Çapa Fen Lisesi - 487,9282

        11 Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 487,7680

        12Beşiktaş / Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 486,2211

        13Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 485,2804

        14Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 482,9832

        15Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi- 482,4378

        16Fatih / Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 481,2273

        17Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 478,3358

        18Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 477,6302

        19Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi- 477,2100

        20 Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 476,9471

        5

        ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        Çankaya / Ankara Fen Lisesi- 494,5096

        Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi- 493,8037

        Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi- 489,0189

        Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi - 481,8925

        Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi - 481,7319

        Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi Alanı - 480,2425

        Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi- 477,3322

        Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi - 476,4021

        Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi- 474,6942

        Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi- 470,7507

        Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı- 470,5631

        Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı - 465,9427

        Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 462,6804

        Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi- 462,4520

        Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi- 461,4889

        Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi- 457,8127

        Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi - 456,2556

        Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi - 454,3372

        Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi - 451,9973

        Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi - 450,7799

        Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi- 449,2557

        Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı- 448,0142

        Mamak / Mamak Fen Lisesi - 445,0946

        6

        İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        1 Bornova / Fen Lisesi -493,9643

        2 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi -493,9643

        3 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi -484,6862

        4 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 484,1567

        5 Konak / Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 484,0074

        6 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi- 480,1748

        7 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 476,4021

        8 Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi - 475,6722

        9 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi - 474,8244

        10 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 473,0484

        11 Konak / Kız Lisesi Anadolu Lisesi - 468,1166

        12 Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 463,7130

        13 Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi- 458,4024

        14Çiğli / Çiğli Fen Lisesi - 456,6927

        15Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 453,9969

        16 Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi- 451,2875

        17 Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi- 448,0901

        18 Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - 447,7347

        19 Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi- 443,9958

        20 Karşıyaka / Alev Alatlı Anadolu Lisesi - 442,9446

        7

        ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        1 Haliliye / Fen Lisesi - 455,7099

        2 Haliliye / TOBB Fen Lisesi - 434,0186

        3 Haliliye / ÇEAŞ Anadolu Lisesi - 415,7617

        4 Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi - 409,4460

        5 Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi - 407,7282

        6 Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi 397,4593 - Fen Lisesi

        7 Haliliye / Anadolu Lisesi - 397,2504

        8 Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi - 386,6149

        9 Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi - 385,5095

        10 Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi - 372,8827

        11 Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi - 355,4995

        12 Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi - 352,3360

        13 Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 351,8761

        14 Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi - 350,7786

        15 Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi- 349,2570

        16 Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi - 344,9445

        17 Haliliye / Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - 335,3066

        18 Karaköprü / Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 331,5210

        19 Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi - 326,5578

        20 Siverek / Siverek Anadolu Lisesi - 322,4904

        8

        GAZİANTEP LİSE TABAN PUANLARI 2026 (YÜKSEKTEN DÜŞÜĞE)

        1 Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi- 477,0845

        2 Şahinbey / TOBB Fen Lisesi - 467,5581

        3 Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi - 458,2261

        4 Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi- 452,6265

        5 Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı- 440,1192

        6 Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi - 437,8171

        7 Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi - 435,3179

        8 Nizip / Nizip Fen Lisesi - 425,3089

        9 Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi - 423,7919

        10 Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi - 423,1490

        11 Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi - 408,4143

        12 Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi - 405,7658

        13 Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi - 396,5662

        14 Şahinbey / Gaziantep Lisesi - 387,0272

        15 İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi - 379,3919

        16 Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 378,5429

        17Şehitkamil / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi- 378,1615

        18 Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 364,9574

        19 Şehitkamil / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 364,3980

        20 Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi - 362,9738

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