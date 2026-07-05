LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ || 2026 MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek tercih sürecine yön verecek kritik verileri elde etmiş olacak. Aynı gün içerisinde tercih sürecine ilişkin detayların da netleşmesi öngörülürken, milyonlarca aday için yeni bir dönemin kapıları aralanacak. LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.