2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip bu süreçte, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.