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        Haberler Bilgi Gündem LGS TABAN PUANLARI TRABZON 2026 || Trabzon lise LGS taban puanları açıklandı mı?

        LGS TABAN PUANLARI TRABZON 2026 || Trabzon lise LGS taban puanları açıklandı mı?

        Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Trabzon genelinde tercih yapacak adaylar, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için MEB tarafından yayımlanacak güncel taban puanları ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturmaları büyük önem taşıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        1

        Trabzon LGS taban puanları 2026 için araştırmalar hız kazandı. Lise tercih sürecine hazırlanan binlerce öğrenci, Trabzon'daki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak kontenjan ve yerleştirme kılavuzu doğrultusunda Trabzon'da eğitim almak isteyen adaylar, geçmiş yılların yerleştirme verilerini inceleyerek tercihlerini şekillendirecek. İşte 2026 Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin merak edilen detaylar...

        2

        LGS TRABZON TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

        3

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

        4

        İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

        Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

        Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

        Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

        Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

        Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

        Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

        Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

        5

        ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

        Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

        Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

        Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

        Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

        6

        İZMİR LGS TABAN PUANLARI

        Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

        Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

        Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

        Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

        Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

        Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

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