LGS TERCİH KILAVUZU | LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi lise tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, LGS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Hem nitelikli bir eğitim almak hem de gelecek planlarını şekillendirmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.