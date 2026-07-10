LGS TERCİH KILAVUZU | LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi lise tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, LGS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Hem nitelikli bir eğitim almak hem de gelecek planlarını şekillendirmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi lise tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, LGS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Hem nitelikli bir eğitim almak hem de gelecek planlarını şekillendirmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların lise tercihlerini hangi kriterlere göre yapacaklarını belirleyen 2026 LGS Tercih Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanarak resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Kılavuzda; tercih süreci, yerleştirme esasları, kontenjan bilgileri ve okul türlerine ilişkin tüm detaylara yer verilirken, öğrenciler tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların merakla beklediği ilk yerleştirme sonuçları ile birlikte okullarda boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihle birlikte tercih sürecinin ikinci aşaması da resmen başlamış olacak. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen ya da mevcut yerleşiminden memnun kalmayarak okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci devreye girecek. Belirlenen takvim kapsamında gerçekleştirilecek nakil başvuruları, öğrencilere istedikleri okula yerleşebilme adına yeni bir fırsat sunacak.