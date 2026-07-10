Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi LGS TERCİHLERİ 2026 TAKVİMİ || MEB tarihi duyurdu! Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

        LGS TERCİHLERİ 2026 TAKVİMİ || MEB tarihi duyurdu! Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

        Lise tercihleri 2026 LGS sonuçlarının ilanı ile birlikte öğrencilerin gündeminde ilk sırlara yerleşecek. LGS puanını öğrenen öğrenciler LGS kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda istedikleri ortaöğretim kurumuna giriş yapabilmek için LGS tercih sürecine geçiş yapacaklar. Peki lise 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır? Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı LGS Tercihleri Öğrenci ve Veli Bilgilendirme kılavuzu ile birlikte LGS tercih tarihleri de belli oldu. Buna göre tercih süreci için ilk adım 13 Temmuz günü atılacak. İşte "2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Lise tercih ve yereleştirme 2026 LGS sınav sonuçları ile birlikte ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak binlercve öğrencinin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle de "Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevasbı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ik sırlarda yer alıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzuna göre LGS tercihleri başlama tarihi...

        2

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

        3

        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

        4

        Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

        5

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kiliste bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Kiliste zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetiminde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uymayan ürünler imha edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!