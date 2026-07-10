LGS TERCİHLERİ 2026 TAKVİMİ || MEB tarihi duyurdu! Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?
Lise tercihleri 2026 LGS sonuçlarının ilanı ile birlikte öğrencilerin gündeminde ilk sırlara yerleşecek. LGS puanını öğrenen öğrenciler LGS kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda istedikleri ortaöğretim kurumuna giriş yapabilmek için LGS tercih sürecine geçiş yapacaklar. Peki lise 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır? Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı LGS Tercihleri Öğrenci ve Veli Bilgilendirme kılavuzu ile birlikte LGS tercih tarihleri de belli oldu. Buna göre tercih süreci için ilk adım 13 Temmuz günü atılacak. İşte "2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...
Lise tercih ve yereleştirme 2026 LGS sınav sonuçları ile birlikte ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak binlercve öğrencinin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle de "Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevasbı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ik sırlarda yer alıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzuna göre LGS tercihleri başlama tarihi...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.
Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.