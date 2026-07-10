LGS TERCİHLERİ 2026 TAKVİMİ || MEB tarihi duyurdu! Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Lise tercih ve yereleştirme 2026 LGS sınav sonuçları ile birlikte ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak binlercve öğrencinin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle de "Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun cevasbı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ik sırlarda yer alıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzuna göre LGS tercihleri başlama tarihi...