Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Liverpool Chelsea maçı canlı izle: Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

        Liverpool Chelsea maçı canlı izle: Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

        İngiltere Lig Kupası'nın en dikkat çeken eşleşmelerinden Liverpool Chelsea maçı için heyecan dorukta. 2026-2027 İngiltere Lig Kupası'nda dördüncü tur heyecanı başlarken, Liverpool Chelsea maçı canlı yayında futbol severlerle buluşacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Liverpool Chelsea maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 20:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İngiltere Lig Kupası’nın 4. turunda Liverpool ile Chelsea, karşı karşıya geliyor. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelede kazanan takım, İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek final yolunda önemli bir adım atacak. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Liverpool Chelsea maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Liverpool Chelsea maçı canlı nasıl izlenir? Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool - Chelsea eşleşmesi, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak.

        Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 23.00'te başlayacak.

        LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Liverpool: Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas

        Chelsea: Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers

        3

        LİVERPOOL VE CHELSEA KARŞI KARŞIYA!

        Karşılaşma öncesinde iki takımın kadro tercihleri ve olası rotasyon kararları da merak konusu. Yoğun maç takviminin etkisiyle teknik ekiplerin sahaya süreceği ilk 11’ler, mücadelenin gidişatında belirleyici olabilir. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelede kazanan takım, İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek final yolunda önemli bir adım atacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 26 Ekim 2026 (Partilerin ''Mekke İttifakı'' Tavrı Ne?)

        İran'da sürpriz zirve: Mekke İttifakı Tahran'da. İran'dan açıklama: 4 ülke işbirliği yapmalı. Mekke İttifakı genişliyor mu? İran Mekke İttifakı'na mı katılıyor? Mekke İttifakı Tahran'da buluştu: Mesaj ne? Mekke İttifakı nasıl genişliyor? Bölgede yeni ittifaklar nasıl oluşuyor? Türkiye-Mekke İttifakı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        "Arabamızı iade etsin"
        "Arabamızı iade etsin"
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti