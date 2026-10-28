Liverpool Chelsea maçı canlı izle: Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
İngiltere Lig Kupası'nın en dikkat çeken eşleşmelerinden Liverpool Chelsea maçı için heyecan dorukta. 2026-2027 İngiltere Lig Kupası'nda dördüncü tur heyecanı başlarken, Liverpool Chelsea maçı canlı yayında futbol severlerle buluşacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Liverpool Chelsea maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…
İngiltere Lig Kupası’nın 4. turunda Liverpool ile Chelsea, karşı karşıya geliyor. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelede kazanan takım, İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek final yolunda önemli bir adım atacak. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Liverpool Chelsea maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Liverpool Chelsea maçı canlı nasıl izlenir? Liverpool – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool - Chelsea eşleşmesi, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak.
Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 23.00'te başlayacak.
LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas
Chelsea: Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers
LİVERPOOL VE CHELSEA KARŞI KARŞIYA!
Karşılaşma öncesinde iki takımın kadro tercihleri ve olası rotasyon kararları da merak konusu. Yoğun maç takviminin etkisiyle teknik ekiplerin sahaya süreceği ilk 11’ler, mücadelenin gidişatında belirleyici olabilir. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelede kazanan takım, İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek final yolunda önemli bir adım atacak.