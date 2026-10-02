LPG'ye peş peşe zam! Otogaz fiyatı 40 TL'yi aştı: 2 Ekim 2026 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında ekim ayıyla birlikte başlayan hareketlilik LPG otogaz fiyatlarına yeni bir zam daha getirdi. Eşel Mobil Sistemi'nin 1 Ekim itibarıyla sona ermesinin ardından LPG'ye gün içinde yaklaşık 1,48 TL'lik ÖTV kaynaklı artış yansımıştı. Otogaz litre başına yaklaşık 4,63 TL'lik yeni zam daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış bir gün içerisinde 6 TL'yi aştı. Yeni zamla birlikte Türkiye'nin büyük şehirlerinde otogaz fiyatları 40 TL sınırını geçti. Peki LPG ne kadar oldu, otogaz fiyatı kaç TL'ye yükseldi? İşte 2 Ekim 2026 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte vergi kaynaklı yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG'de eşel mobil öncesindeki ÖTV uygulamasına dönülürken 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 TL'lik artış yansıdı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle LPG otogazda 4,63-4,65 TL aralığında yeni bir fiyat artışı daha yapıldı. Böylece otogazın litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 40 TL'nin üzerine çıktı. Peki LPG zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz kaç TL oldu? İşte yeni zamla birlikte LPG fiyatlarında son durum...
LPG'YE İKİNCİ ZAM GELDİ
Otogaz fiyatlarında 1 Ekim'de uygulanan yaklaşık 1,48 TL'lik ÖTV kaynaklı artışın ardından yeni bir zam daha geldi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre LPG'nin litre fiyatına 2 Ekim Cuma günü itibarıyla yaklaşık 4,63-4,65 TL arasında zam uygulanacak. Yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompalara yansımasıyla LPG kullanan araç sahipleri daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.
EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN KALDIRILMASIYLA LPG'DE YENİ DÖNEM
Akaryakıtta uzun süredir uygulanan Eşel Mobil Sistemi 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. LPG'de sistem kapsamında kilogram başına 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 11,3830 TL seviyesine çıkarıldı. Bu düzenlemenin pompa fiyatına etkisi yaklaşık 1,48 TL olarak hesaplandı. Böylece LPG otogaz fiyatları ekim ayının ilk gününde de yükseldi.
2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
* Benzin: 80,50 TL
* Motorin: 97,10 TL
* LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar şu şekilde:
* Benzin: 84.40 TL
* Motorin: 96,90 TL
* LPG: 40.60 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da akaryakıt fiyatları:
* Benzin: 85,50 TL
* Motorin: 98.20 TL
* LPG: 41.29 TL