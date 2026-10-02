LPG'ye peş peşe zam! Otogaz fiyatı 40 TL'yi aştı: 2 Ekim 2026 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte vergi kaynaklı yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG'de eşel mobil öncesindeki ÖTV uygulamasına dönülürken 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 TL'lik artış yansıdı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle LPG otogazda 4,63-4,65 TL aralığında yeni bir fiyat artışı daha yapıldı. Böylece otogazın litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 40 TL'nin üzerine çıktı. Peki LPG zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz kaç TL oldu? İşte yeni zamla birlikte LPG fiyatlarında son durum...