LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lyon-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, play-off turunda kritik bir sınava çıkıyor. İlk maçta İstanbul'da Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, turu geçebilmek için Fransa'da sahaya avantaj arayışıyla çıkacak. Devler Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik viraja giren Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur mücadelesi verecek. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından iki takım da avantajı eline geçiremedi. Sarı-lacivertliler, Fransa’da galip gelerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedeflerken futbolseverler “Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Peki Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı? İşte sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne devam etme ihtimalleri...
LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma TSİ 22.00’de başlarken, kritik mücadelede düdüğü İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani çalacak.
LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Nene, Muriqi
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Lyon karşısında galibiyet alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselecek.
Mücadelenin beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma bölümü oynanacak. Lyon’un kazanması halinde ise sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.