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        Haberler Bilgi LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lyon-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

        LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lyon-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

        Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, play-off turunda kritik bir sınava çıkıyor. İlk maçta İstanbul'da Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, turu geçebilmek için Fransa'da sahaya avantaj arayışıyla çıkacak. Devler Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik viraja giren Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur mücadelesi verecek. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından iki takım da avantajı eline geçiremedi. Sarı-lacivertliler, Fransa’da galip gelerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedeflerken futbolseverler “Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Peki Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı? İşte sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne devam etme ihtimalleri...

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        LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

        Karşılaşma TSİ 22.00’de başlarken, kritik mücadelede düdüğü İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani çalacak.

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        LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Nene, Muriqi

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        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Lyon karşısında galibiyet alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselecek.

        Mücadelenin beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma bölümü oynanacak. Lyon’un kazanması halinde ise sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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        #fenerbahçe
        #Lyon-Fenerbahçe
        #Fenerbahçe maçı
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