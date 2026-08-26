LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Lyon-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik viraja giren Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur mücadelesi verecek. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından iki takım da avantajı eline geçiremedi. Sarı-lacivertliler, Fransa’da galip gelerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedeflerken futbolseverler “Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Peki Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı? İşte sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne devam etme ihtimalleri...