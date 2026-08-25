Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda avantajlı Lyon ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki mücadelede Lyon adına Openda, Fenerbahçe adına ise Greenwood fileleri havalandırdı. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar Lyon - Fenerbahçe maçının tarihi ve başlama saati kadar sarı-lacivertlilerin hangi skorlarla tur atlayabileceğini de araştırıyor. Peki Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Şampiyonlar Ligi Lyon - Fenerbahçe rövanş maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk maçın 1-1 sona ermesinin ardından gözler Fransa'da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, deplasmanda Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. İlk maçta alınan beraberlik nedeniyle her iki takımın da tur şansı bulunuyor. Peki Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri...
LYON - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile Fenerbahçe 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
LYON - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon - Fenerbahçe rövanş maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında alacağı her türlü galibiyet, sarı-lacivertli ekibin tur atlamasını sağlayacak. Örneğin Fenerbahçe'nin 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi skorlarla kazanması halinde toplam skor Fenerbahçe lehine olacak ve temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.
Rövanşın 90 dakikası beraberlikle tamamlanırsa, iki maçın toplam skorunun eşit olması nedeniyle karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçecek takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.
FENERBAHÇE LYON'A YENİLİRSE NE OLUR?
Fenerbahçe'nin Lyon'a rövanşta mağlup olması halinde sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Ancak bu durumda Avrupa macerası tamamen sona ermeyecek; Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.