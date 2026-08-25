Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk maçın 1-1 sona ermesinin ardından gözler Fransa'da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, deplasmanda Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. İlk maçta alınan beraberlik nedeniyle her iki takımın da tur şansı bulunuyor. Peki Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri...