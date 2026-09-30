M12 metro açılış tarihi belli oldu: Ulaşımı 21 dakikaya düşürecek! Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak?
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ulaşım ağını genişletecek M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 13 kilometrelik hatta test sürüşleri gerçekleştirilirken, yeni metro hattıyla Ümraniye-Ataşehir-Göztepe arasındaki ulaşım süresinin 21 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. İşte, M12 metro açılış tarihi…
M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında test sürüşleri tamamlandı. 13 kilometre uzunluğundaki ve 11 istasyondan oluşan hat, M4, M5 ve Marmaray'a bağlantı sağlayacak. Sürücüsüz işletilecek M12 metro hattının tek yönde 44 bin yolcu taşıması planlanırken, yeni hatla Anadolu Yakası'ndaki raylı sistem ulaşımının daha da genişletilmesi hedefleniyor. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? İşte, M12 metro durakları ve açılış tarihine ilişkin merak edilenler…
M12 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı, 19 Aralık 2026 Cumartesi günü hizmete açılacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 27 Eylül 2026'da gerçekleştirilen deneme seferinde hattın açılış tarihini duyurdu.
44 BİN YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP
13 kilometre uzunluğundaki M12 metro hattında toplam 11 istasyon bulunacak. Sürücüsüz işletilecek hattın tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.
M12 METRO HANGİ HATLARA BAĞLANACAK?
M12 metro hattı, İstanbul'daki farklı raylı sistemlerle bağlantı sağlayacak. Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'na, Yenisahra istasyonunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapılabilecek.
Tütüncü Mehmet Efendi istasyonunda ise Marmaray bağlantısı bulunacak. Böylece M12 metro hattının farklı ulaşım güzergahları arasında aktarma imkanı sağlaması planlanıyor.
M12 METRO İSTASYONLARI NELER?
13 kilometrelik M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında toplam 11 istasyon yer alacak. İstasyonlar şöyle:
-60.Yıl Parkı
-Tütüncü Mehmet Efendi
-Sahrayıcedit
-Yenisahra
-Ataşehir
-Finans Merkezi
-Site
-Atakent
-Çarşı
-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi
-Kazım Karabekir
M12 METRO İLE ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE KAÇ DAKİKA?
M12 metro hattının hizmete girmesiyle Ümraniye-Ataşehir-Göztepe arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 21 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Hattın tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.