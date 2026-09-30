M12 metro açılış tarihi belli oldu: Ulaşımı 21 dakikaya düşürecek! Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak?

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında test sürüşleri tamamlandı. 13 kilometre uzunluğundaki ve 11 istasyondan oluşan hat, M4, M5 ve Marmaray'a bağlantı sağlayacak. Sürücüsüz işletilecek M12 metro hattının tek yönde 44 bin yolcu taşıması planlanırken, yeni hatla Anadolu Yakası'ndaki raylı sistem ulaşımının daha da genişletilmesi hedefleniyor. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? İşte, M12 metro durakları ve açılış tarihine ilişkin merak edilenler…