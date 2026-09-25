MAAŞINI TAŞIYACAKLAR DİKKAT! Eylül 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE HANGİ EK AVANTAJLARI SUNUYOR?

Ziraat Bankası, nakit promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine çeşitli ek avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşteriler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi ve otomatik fatura ödeme talimatlarına bağlı olarak toplam 6 bin TL'ye varan iade fırsatından yararlanabiliyor.

Fatura ödemelerinde yüzde 25'e ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade imkanı sağlanıyor. Kampanya, emekli maaşının bankaya aktarıldığı ay dahil 12 ay boyunca geçerli oluyor.

Banka ayrıca emeklilere özel vadeli mevduat faiz oranları, ücretsiz HGS etiketi, yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti, dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve belirli harcama koşullarıyla aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira fırsatı sunuyor.