MAAŞINI TAŞIYACAKLAR DİKKAT! Eylül 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları
Eylül 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları, maaşını taşımayı düşünen ve mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş tutarına göre değişen nakit promosyon ödemesi sunuyor. Banka, promosyonun yanı sıra emeklilere özel kredi ve ek avantajlar da sağlıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler? İşte Eylül 2026 Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu tutarları ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Emekli maaşlarına yönelik banka promosyonları, eylül ayında da milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşımak veya mevcut promosyonunu yenilemek isteyenler, güncel ödeme tutarlarını ve başvuru koşullarını merak ediyor. Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında üç yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere, aylık gelirlerine göre değişen tutarlarda peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte Eylül 2026 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı güncel Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ve başvuru detayları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EYLÜL 2026 NE KADAR?
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor. Ödenecek tutar, emeklinin aylık maaşına göre belirleniyor.
GÜNCEL ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Emekli maaşı
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası'nın promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.
Banka tarafından açıklanan koşullara göre promosyon ödemesi üç yıllık dönem için peşin olarak yapılıyor. Birden fazla emekli aylığı alan müşterilerin promosyon tutarı ise banka aracılığıyla ödenen aylıkların toplamı üzerinden hesaplanıyor. Varsa haciz ve nafaka kesintileri hesaplamada dikkate alınıyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya bankaya taşımak isteyenler, promosyon başvurularını banka şubelerinden, Ziraat Mobil uygulamasından, internet şubesinden, ATM'lerden ve müşteri iletişim merkezinden gerçekleştirebiliyor.
SMS ile başvurmak isteyenlerin ise 4757'ye PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını göndermeleri gerekiyor. SMS başvurusu yapan müşteriler, işlemin onaylanması için bankanın müşteri iletişim merkezi tarafından aranıyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyenler, banka şubeleri veya dijital bankacılık kanalları üzerinden işlem yapabiliyor. Ziraat Mobil ve internet şubesinde emekli maaşı taşıma ve promosyon işlemleri için ayrı menüler bulunuyor.
Başka bir bankada devam eden promosyon taahhüdü bulunan emeklilerin ise maaş taşıma işlemi öncesinde mevcut bankalarındaki yükümlülüklerini kontrol etmeleri gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE HANGİ EK AVANTAJLARI SUNUYOR?
Ziraat Bankası, nakit promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine çeşitli ek avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşteriler, 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi ve otomatik fatura ödeme talimatlarına bağlı olarak toplam 6 bin TL'ye varan iade fırsatından yararlanabiliyor.
Fatura ödemelerinde yüzde 25'e ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade imkanı sağlanıyor. Kampanya, emekli maaşının bankaya aktarıldığı ay dahil 12 ay boyunca geçerli oluyor.
Banka ayrıca emeklilere özel vadeli mevduat faiz oranları, ücretsiz HGS etiketi, yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti, dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve belirli harcama koşullarıyla aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira fırsatı sunuyor.