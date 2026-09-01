MAÇ PROGRAMI 1 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

1 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün Trendyol 1. Lig’de 4 mücadele oynanacakken, İtalya Kupası’nda 2 maç futbolseverlerle buluşacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları çeyrek final için mücadele edecek. Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Eylül 2026 bugünkü maç takvimi...