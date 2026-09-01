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        Haberler Bilgi MAÇ PROGRAMI 1 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        MAÇ PROGRAMI 1 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Maç programı 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trendyol 1. Lig'de dört, İtalya Kupası'nda ise iki karşılaşma oynanacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile mücadele edecek. Türkiye - Azerbaycan maçı başta olmak üzere 1 Eylül 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri haberimizde! Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        1

        1 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün Trendyol 1. Lig’de 4 mücadele oynanacakken, İtalya Kupası’nda 2 maç futbolseverlerle buluşacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları çeyrek final için mücadele edecek. Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Eylül 2026 bugünkü maç takvimi...

        2

        1 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol 1. Lig

        16:00 | Bandırmaspor - Antalyaspor

        17:00 | Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor

        20:00 | SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor

        20:00 | Boluspor - Keçiörengücü

        3

        İtalya - Coppa Italia

        19.00 | Parma - US Cremonese

        22:00 | Torino FC - AC Monza (TRT Spor)

        4

        CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

        19:00 |Türkiye - Azerbaycan maçı (TRT 1)

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