MAÇ PROGRAMI 1 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri
Maç programı 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trendyol 1. Lig'de dört, İtalya Kupası'nda ise iki karşılaşma oynanacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile mücadele edecek. Türkiye - Azerbaycan maçı başta olmak üzere 1 Eylül 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri haberimizde! Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
1 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün Trendyol 1. Lig’de 4 mücadele oynanacakken, İtalya Kupası’nda 2 maç futbolseverlerle buluşacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları çeyrek final için mücadele edecek. Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Eylül 2026 bugünkü maç takvimi...
1 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig
16:00 | Bandırmaspor - Antalyaspor
17:00 | Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor
20:00 | SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor
20:00 | Boluspor - Keçiörengücü
İtalya - Coppa Italia
19.00 | Parma - US Cremonese
22:00 | Torino FC - AC Monza (TRT Spor)