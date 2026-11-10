Maç programı 10 Kasım Salı || Futbolda milli ara dönemi! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

Maç programı 10 Kasım Salı günü sporseverler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar....