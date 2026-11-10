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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 10 Kasım Salı || Futbolda milli ara dönemi! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Maç programı 10 Kasım Salı || Futbolda milli ara dönemi! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Bugün özellikle futbol karşılaşmalarını takip etmek isteyenler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde heyecan dolu bekleyiş sürerken gözler A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa ile çıkacağı karşılaşmaya çevrildi. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 10 Kasım Salı maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:48 Güncelleme:
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        Maç programı 10 Kasım Salı günü sporseverler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar....

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        Bu akşam 9 Kasım Pazartesi günü başlayan milli ara nedeniyle lig maçları oynanmayacak.

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        2026 yılının son milli maç arası 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında kulüp karşılaşmalarına ara verilecek ve milli takımlar resmi müsabakalarını oynayacak.

        Süper Lig'de mücadele eden takımlar da milli maçlar nedeniyle oyuncularını milli takımlara gönderecek. Kasım ayındaki ara, özellikle UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle futbol gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.

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        Kasım 2026 milli ara dönemi 17 Kasım Salı günü sona erecek. Milli takımların karşılaşmalarını tamamlamasının ardından kulüp futbolunda lig heyecanı yeniden başlayacak.

        Süper Lig'de takımlar, milli aranın ardından lig programındaki maçlarına kaldığı yerden devam edecek.

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