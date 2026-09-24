BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL 2026 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ve EuroLeague maç programı!

24 Eylül 2026 maç programı belli oldu! Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonun bugünkü takviminde toplam 8 karşılaşma bulunuyor. A Milli Futbol Takımı ise ilk maçına 25 Eylül Cuma günü Fransa karşısında çıkacak. Öte yandan EuroLeague'de 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Eylül 2026 maç fikstürü ile karşılaşmaların saatleri ve yayın kanalları haberimizde…