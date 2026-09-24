BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL 2026 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ve EuroLeague maç programı!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı bugün başlıyor. Bu sebeple bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Buna göre Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda bugün toplam 8 karşılaşma oynanacak. Basketbolseverleri de birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor olacak. EuroLeague'de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 24 Eylül 2026 bugünkü maçlar listesi ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
24 Eylül 2026 maç programı belli oldu! Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonun bugünkü takviminde toplam 8 karşılaşma bulunuyor. A Milli Futbol Takımı ise ilk maçına 25 Eylül Cuma günü Fransa karşısında çıkacak. Öte yandan EuroLeague'de 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Eylül 2026 maç fikstürü ile karşılaşmaların saatleri ve yayın kanalları haberimizde…
24 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi
- A Ligi
2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya (A Spor)
21.45 Sırbistan-Yunanistan (S Sport Plus)
4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler (A Haber)
21.45 Norveç-Danimarka (A2)
- B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti (S Sport Plus)
- D Ligi
1. Grup:
19.00 Andorra-Malta
2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya
BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE YENİ SEZON HEYECANI!
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım mücadele edecek.
Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, 16 Nisan 2027'de tamamlanacak.
Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague)
19.00 Hapoel IBI-Bayern Münih (S Sport Plus)
19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid (S Sport)
21.00 Kızılyıldız-Zalgiris (S Sport Plus)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol (S Sport 2)
21.30 Barcelona-Anadolu Efes (S Sport)
21.30 Baskonia-Olympiakos (S Sport Plus)
21.45 LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd (S Sport Plus)
BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?
24 Eylül 2026 Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç bulunmuyor. Bugünün futbol gündeminin merkezinde UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları yer alıyor.