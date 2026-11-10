MasterChef Türkiye'de yeni haftanın başlamasıyla birlikte takımlar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. Kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından mavi ve kırmızı takım, ilk dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Atatürk'ün sevdiği yemeklerin hazırlanacağı yarışmada takımlar, en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı, eleme potasına giren ilk yarışmacı kim oldu? İşte gecenin gelişmeleri ve MasterChef son bölümünde yaşananlar...