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        Haberler Bilgi Magazin Takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya! 10 Kasım Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya! 10 Kasım Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, 10 Kasım'a özel hazırlanan anlamlı konseptte hünerlerini sergiledi. Yarışmacılardan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri hazırlamaları istendi. Peki, 10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte 10 Kasım Salı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de yeni haftanın başlamasıyla birlikte takımlar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. Kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından mavi ve kırmızı takım, ilk dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Atatürk'ün sevdiği yemeklerin hazırlanacağı yarışmada takımlar, en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı, eleme potasına giren ilk yarışmacı kim oldu? İşte gecenin gelişmeleri ve MasterChef son bölümünde yaşananlar...

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        10 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM ALDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı.

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        MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın ilk takım oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı belirleme aşamalarına geçecek. Takım içindeki mücadelenin ardından yapılacak değerlendirmelerle haftanın ilk eleme adayı belli olacak.

        10 Kasım Salı MasterChef bölümünde eleme potasına giren yarışmacının kim olduğu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

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        10 KASIM MASTERCHEF'TE ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER YAPILACAK

        MasterChef Türkiye'de 10 Kasım'a özel hazırlanan takım oyununda Atatürk'ün sevdiği yemekler yarışmacıların gündeminde olacak. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini hazırlayacak olan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele edecek. Özel konseptte hazırlanacak tabaklar, hem lezzet hem de sunum yönünden değerlendirilecek.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

        MAVİ TAKIM:

        Tolğa

        Eyüp Can

        Armağan-Burçin

        Enes

        Şadi

        Ayşe

        7

        KIRMIZI TAKIM:

        Tolgahan

        Muhammed

        Bahar

        Şükran

        Nurten

        Nilay

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef'te elenen son yarışmacı Kübra oldu.

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