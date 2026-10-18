MasterChef Türkiye 2026 sezonunda rekabet, haftanın son dokunulmazlık mücadelesiyle devam etti. 17 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar Doğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel lezzetlerini hazırlayarak jüri üyelerinden yüksek puan almaya çalışıyor. Takımların performansı, haftanın son eleme adaylarının belirlenmesinde etkili oluyor. Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 17 Ekim MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...