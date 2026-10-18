MasterChef son dokunulmazlık! 17 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu sürdü. Yarışmacılar, Doğu Anadolu Bölgesi yemekleri konseptiyle şeflerin karşısına çıktı. Mavi ve kırmızı takım, birbirinden iddialı tabaklar hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununu kaybeden yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık ve eleme potasında karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 17 Ekim eleme adayı kim oldu? İşte 17 Ekim Cumartesi MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda rekabet, haftanın son dokunulmazlık mücadelesiyle devam etti. 17 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar Doğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel lezzetlerini hazırlayarak jüri üyelerinden yüksek puan almaya çalışıyor. Takımların performansı, haftanın son eleme adaylarının belirlenmesinde etkili oluyor. Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 17 Ekim MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 17 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunuyla birlikte eleme potasına girecek yeni isimler de gündeme geliyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimi ve takım oylaması, eleme adaylarının belirlenmesinde etkili oluyor. 16 Ekim Cuma günü yayımlanan bölümün ardından haftanın eleme adayları Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolğa ve Tolgahan olarak açıklanmıştı. 17 Ekim Cumartesi bölümünde yeni bir eleme adayı belirlenip belirlenmediği ise sonuçların kesinleşmesiyle netlik kazanacak.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU
Mavi Takım
-Muhammed (Takım Kaptanı)
-Armağan
-Nilay
-Eyyüp Can
-Enes
-Şiringül
-Hasan Ali
-Şadi
Kırmızı Takım
-Ayşe (Takım Kaptanı)
-Tolgahan
-Emre
-Burçin
-Tolğa
-Kübra
-Bahar
-Nurten