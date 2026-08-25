MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununun ardından gözler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesine çevrildi. Mavi takım kaptanı olan Emre, kırmızı takım kaptanlığı için Burçin'i seçti. Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı ve bireysel dokunulmazlığın kime gideceği merak ediliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 25 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 25 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı...