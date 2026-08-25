MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Emre, mavi takım kaptanı olarak yeni haftaya başladı. Emre'nin kırmızı takım kaptanı olarak Burçin'i seçmesinin ardından haftanın takımları da şekillendi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları MasterChef'in yeni bölümünde ilk dokunulmazlık oyununda avantajı elde etmek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 25 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununun ardından gözler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesine çevrildi. Mavi takım kaptanı olan Emre, kırmızı takım kaptanlığı için Burçin'i seçti. Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı ve bireysel dokunulmazlığın kime gideceği merak ediliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 25 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 25 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlayarak takım dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti.
25 Ağustos 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin kazanan takımı belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım eleme potasına doğrudan yarışmacı göndermekten kurtulurken, kaybeden takım için ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı süreci başlayacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Şeflerin belirlediği ikinci etapta en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
25 Ağustos 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına gönderilecek ilk yarışmacıyı belirleme hakkına sahip olacak.
MASTERCHEF 25 AĞUSTOS ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te dokunulmazlık mücadelesinin ardından gözler eleme adayına çevrildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimi ve takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayları belli olacak.
25 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı henüz belli olmadı.
MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının belirlenmesinin ardından haftanın eleme potası da şekillenmeye başlayacak.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Şadi
Nilay
Tolga
Kübra
Şükran
Hasan
Recep
Simge
Ayşe
Kırmızı Takım
Burçin (Takım Kaptanı)
Bahar
Armağan
Muhammed
Nurten
Eyüp Can
ŞirinGül
Enes
Batuhan
Koray