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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Eylül 2026 dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Eylül 2026 dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şefler, gecenin konsepti olarak sokak lezzetlerini belirledi. Takımlar verilen menüyü tamamlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Gecenin sonunda jüri değerlendirmesiyle dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise konseyde eleme adaylarını belirleyecek. Peki 30 Eylül Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 30 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 06:21 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşabdı. Mavi takım ve kırmızı takım, sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerde en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Şefler yarışmacıların hazırladığı tabakları lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirecek. Günün sonunda kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım için eleme süreci başlayacak. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 30 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununı mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takımdan Emre kazandı.

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        MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu.

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        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanı kendi takımlarını oluşturdu.

        Mavi Takım

        Eyyüp Can (Kaptan)

        Bahar

        Armağan

        Tolğa

        Burçin

        Enes

        Hasan Alp

        Şiringül

        Buse

        Şadi

        6

        Kırmızı Takım

        Nurten (Kaptan)

        Muhammed

        Şükran

        Batuhan

        Emre

        Nilay

        Tolgahan

        Ayşe

        Kübra

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Recep oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
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