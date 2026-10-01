MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Eylül 2026 dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşabdı. Mavi takım ve kırmızı takım, sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerde en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Şefler yarışmacıların hazırladığı tabakları lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirecek. Günün sonunda kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım için eleme süreci başlayacak. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 30 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler.