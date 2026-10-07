MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ilk takım oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar düello şeklinde oynanan oyunda köfte konseptiyle hazırladıkları tabakları şeflerin değerlendirmesine sundu. Her düelloda alınan sonuç takımın dokunulmazlık mücadelesindeki durumunu doğrudan etkiledi. Oyunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar ve izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını merak etmeye başladı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve 7 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen MasterChef sonuçları...