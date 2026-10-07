Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar bu kez düello formatında karşı karşıya geliyor. Gecenin konsepti köfteler olurken yarışmacılar farklı köfte çeşitlerini hazırlayarak şeflerin beğenisine sunuyor. Yarışmacılar hem düellolarda başarılı olarak takımlarına puan kazandırmak hem de haftaya avantajlı başlamak için mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gözler dokunulmazlık oyununda hangi takımın galip geleceğine çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7 Ekim Çarşamba eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ilk takım oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar düello şeklinde oynanan oyunda köfte konseptiyle hazırladıkları tabakları şeflerin değerlendirmesine sundu. Her düelloda alınan sonuç takımın dokunulmazlık mücadelesindeki durumunu doğrudan etkiledi. Oyunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar ve izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını merak etmeye başladı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve 7 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen MasterChef sonuçları...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF'TE GECENİN KONSEPTİ KÖFTELER OLDU

        7 Ekim Çarşamba akşamında MasterChef mutfağının konsepti köfte oldu. Yarışmacılardan farklı köfte çeşitlerini hazırlamaları ve ortaya başarılı tabaklar çıkarmaları istendi. Köftenin doğru pişirilmesi, kullanılan malzemelerin uyumu ve tabağın sunumu şeflerin değerlendirmesinde öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Düello formatı nedeniyle yarışmacılar hazırladıkları her tabakta hem kendi performanslarını hem de takımlarının dokunulmazlık şansını düşünmek zorunda kaldı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Dokunulmazlık oyununda kaybeden takımın belirlenmesinin ardından yarışmacılar için bireysel dokunulmazlık mücadelesi de gündeme gelecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına girmekten kurtulmanın yanı sıra takımındaki kritik bir kararda söz sahibi olacak. Bu nedenle 7 Ekim Çarşamba akşamında oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık sonucu da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

        5

        7 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adayının kim olacağına çevrildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın belirlenmesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı süreci yaşanacak. Gecenin sonunda açıklanacak sonuçlarla birlikte 7 Ekim 2026 tarihli bölümün ilk eleme adayı da netlik kazanacak. MasterChef izleyicileri dokunulmazlığı kazanan takımın yanı sıra bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacıyı ve eleme potasına giden ilk ismi araştırıyor.

        6

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Tolga (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Armağan

        Şükran

        Emre

        Eyyüp Can

        Burçin

        Tolgahan

        Şirin Gül

        7

        KIRMIZI TAKIM

        Nilay (Takım Kaptanı)

        Muhammed

        Nurten

        Enes

        Ayşe

        Hasan Alp

        Şadi

        Kübra

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Batuhan oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        #MasterChef eleme adayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber