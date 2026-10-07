MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar bu kez düello formatında karşı karşıya geliyor. Gecenin konsepti köfteler olurken yarışmacılar farklı köfte çeşitlerini hazırlayarak şeflerin beğenisine sunuyor. Yarışmacılar hem düellolarda başarılı olarak takımlarına puan kazandırmak hem de haftaya avantajlı başlamak için mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gözler dokunulmazlık oyununda hangi takımın galip geleceğine çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7 Ekim Çarşamba eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ilk takım oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar düello şeklinde oynanan oyunda köfte konseptiyle hazırladıkları tabakları şeflerin değerlendirmesine sundu. Her düelloda alınan sonuç takımın dokunulmazlık mücadelesindeki durumunu doğrudan etkiledi. Oyunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar ve izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını merak etmeye başladı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve 7 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen MasterChef sonuçları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF'TE GECENİN KONSEPTİ KÖFTELER OLDU
7 Ekim Çarşamba akşamında MasterChef mutfağının konsepti köfte oldu. Yarışmacılardan farklı köfte çeşitlerini hazırlamaları ve ortaya başarılı tabaklar çıkarmaları istendi. Köftenin doğru pişirilmesi, kullanılan malzemelerin uyumu ve tabağın sunumu şeflerin değerlendirmesinde öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Düello formatı nedeniyle yarışmacılar hazırladıkları her tabakta hem kendi performanslarını hem de takımlarının dokunulmazlık şansını düşünmek zorunda kaldı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununda kaybeden takımın belirlenmesinin ardından yarışmacılar için bireysel dokunulmazlık mücadelesi de gündeme gelecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına girmekten kurtulmanın yanı sıra takımındaki kritik bir kararda söz sahibi olacak. Bu nedenle 7 Ekim Çarşamba akşamında oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık sonucu da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
7 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adayının kim olacağına çevrildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın belirlenmesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı süreci yaşanacak. Gecenin sonunda açıklanacak sonuçlarla birlikte 7 Ekim 2026 tarihli bölümün ilk eleme adayı da netlik kazanacak. MasterChef izleyicileri dokunulmazlığı kazanan takımın yanı sıra bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacıyı ve eleme potasına giden ilk ismi araştırıyor.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Armağan
Şükran
Emre
Eyyüp Can
Burçin
Tolgahan
Şirin Gül