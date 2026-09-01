Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül Masterchef’te 1.ve 2. Eleme adayı kim oldu, kim gitti?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den geçer not almak isteyen takım en iyi tabağı hazırlarsa dokunulmazlığın sahibi oluyor. Dokunulmazlığı alan isim, takım arkadaşlarından birini eleme potasına gönderiyor. Yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde ise kaptanlık oyununu Eyüp Can kazanmıştı. Peki, 1 Eylül 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Masterchef'te 1.ve 2. Eleme adayı kim oldu, kim gitti?
Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu günün konseptinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan, irmik helvası yapmalarını istedi. MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı Eyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Cansu'yu seçmişti. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. İşte, 1 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayları belli olunca habere eklenecektir.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye'de 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Gecenin konsepti tantuni olurken yarışmacılar şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
MasterChef'te kaptanlık oyununu Eyüp Can kazandı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
31 Ağustos Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı şeflerin değerlendirmelerinin ardından Eyüp Can oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanı Eyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Cansu'yu seçti.