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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül Masterchef’te 1.ve 2. Eleme adayı kim oldu, kim gitti?

        Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül Masterchef’te 1.ve 2. Eleme adayı kim oldu, kim gitti?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den geçer not almak isteyen takım en iyi tabağı hazırlarsa dokunulmazlığın sahibi oluyor. Dokunulmazlığı alan isim, takım arkadaşlarından birini eleme potasına gönderiyor. Yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde ise kaptanlık oyununu Eyüp Can kazanmıştı. Peki, 1 Eylül 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Masterchef'te 1.ve 2. Eleme adayı kim oldu, kim gitti?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu günün konseptinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan, irmik helvası yapmalarını istedi. MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı Eyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Cansu'yu seçmişti. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. İşte, 1 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar…

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme adayları belli olunca habere eklenecektir.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef Türkiye'de 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Gecenin konsepti tantuni olurken yarışmacılar şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Eyüp Can kazandı.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        31 Ağustos Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı şeflerin değerlendirmelerinin ardından Eyüp Can oldu.

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te mavi takım kaptanı Eyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Cansu'yu seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Eyyüp Can (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Nurten

        Nilay

        Tolga

        Kübra

        Burçin

        Hasan Alp

        Enes

        Şiringül

        Kırmızı Takım

        Cansu (Takım Kaptanı)

        Şükran

        Emre

        Şadi

        Armağan

        Muhammed

        Recep

        Batuhan

        Koray

        Ayşe

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        #masterchef 1 eylül 2026
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