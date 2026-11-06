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        Haberler Bilgi Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu?

        Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu?

        6 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar haftanın 3. ve son dokunulmazlık mücadelesinde takımlar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. İki ekibin çıkardığı tabakları değerlendiren jüri gecenin en başarılı menüsünü sunan takımını açıklıyor. Peki 6 Kasım 2026 Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim merak ediliyor. Şeflerin istediği yemeği hazırlayan yarışmacılar, en başarılı tabağı ortaya koyabilmek için kıyasıya yarışıyor. 5 Kasım’da ekrana gelen bölümde şefler MasterChef Türkiye haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan, uskumru dolması hazırlamalarını istedi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım 2026 Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu?

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklanınca haberimizde yer alacak. 

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Şefler MasterChef Türkiye haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan, uskumru dolması hazırlamalarını istedi. MasterChef Türkiye 2026'da dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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        MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Nurten oldu. MasterChef Türkiye eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.

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