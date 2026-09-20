Masterchef kim elendi, kim gitti? 20 Eylül 2026 Masterchef eleme potasında kimler var?

Masterchef Türkiye yeni haftada elenen yarışmacı merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde tezgah başna geçen Mavi ve Kırmızı takım, en başarılı tabakları çıkarabilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Peki, bu hafta MasterChef kim gitti, kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte, 20 Eylül 2026 MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.