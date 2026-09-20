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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef kim elendi, kim gitti? 20 Eylül 2026 Masterchef eleme potasında kimler var?

        Masterchef kim elendi, kim gitti? 20 Eylül 2026 Masterchef eleme potasında kimler var?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te eleme geceleri, yarışmacıların yalnızca mutfak becerilerinin değil, aynı zamanda zaman baskısı altında karar verme yeteneklerinin de sınandığı önemli anlardan biri oluyor. Peki Masterchef kim elendi, kim gitti? 20 Eylül 2026 Masterchef eleme potasında kimler var? İşte, 20 Eylül 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı ve eleme potasında bulunan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Masterchef Türkiye yeni haftada elenen yarışmacı merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde tezgah başna geçen Mavi ve Kırmızı takım, en başarılı tabakları çıkarabilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Peki, bu hafta MasterChef kim gitti, kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte, 20 Eylül 2026 MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef elenen isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

         

         

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR? 

        Şiringül

         

        Tolgahan

         

        Faruk

         

        Şadi

         

        Tolga

         

        Bahar

         

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        MASTERCHEF 19 EYLÜL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Enes kazandı.

        MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı Nurten, 8. eleme adayı ise Ayşe oldu.  

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