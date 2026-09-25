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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme potasında kim var? 25 Eylül 2026 Masterchef hangi takım kazandı?

        Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme potasında kim var? 25 Eylül 2026 Masterchef hangi takım kazandı?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ödül oyunu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın beşinci gününde Masterchef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım sebze yemekleriyle karşı karşıya geldi. Yayınlanan son bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım olurken, dokunulmazlığı alan isim ise Şiringül oldu. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme potasında kim var? 25 Eylül Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerinin değerlendirmesiyle Masterchef’te ödül oyunu kazanan takımı ve eleme adayları belli oluyor. Yayınlanan son bölümde Masterchef 5.ve 6. Eleme adayı belirlendi. Takım oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Şiringül kazandı. Peki, 25 Eylül 2026 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme potasında kim var?

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Masterchef'te mavi takım ödül oyununu kazandı.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Masterhcef eleme potasına en son Enes ve Hasan Alp eklenmişti.

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Takım oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Şiringül kazandı. Beşinci eleme adayı Enes altıncı eleme adayı Hasan Alp oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef ödül oyunu
        #MasterChef eleme adayı
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