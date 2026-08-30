MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI: 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'de rekabet 29 Ağustos 2026 tarihli bölümle birlikte tüm heyecanıyla sürdü. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda takımını avantajlı konuma getirmek ve eleme potasına düşmemek için zorlu bir mücadele verdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı ve eleme sürecine dahil olan isimler merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ağustos 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7. ve 8. eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de haftanın son takım oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. 29 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan künefeyi farklı yorumlarla hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Takımlar, kritik mücadelede en iyi tabağı ortaya çıkarmak için hem zamanla hem de rakipleriyle yarıştı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takımı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyunu ve gecenin sonuçlarına dair merak edilenler...
MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde oynanan 4. takım oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu.