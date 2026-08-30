MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI: 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de haftanın son takım oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. 29 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan künefeyi farklı yorumlarla hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Takımlar, kritik mücadelede en iyi tabağı ortaya çıkarmak için hem zamanla hem de rakipleriyle yarıştı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takımı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyunu ve gecenin sonuçlarına dair merak edilenler...