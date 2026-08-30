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        Haberler Bilgi MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI: 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

        MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI: 29 Ağustos 2026 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef Türkiye'de rekabet 29 Ağustos 2026 tarihli bölümle birlikte tüm heyecanıyla sürdü. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda takımını avantajlı konuma getirmek ve eleme potasına düşmemek için zorlu bir mücadele verdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı ve eleme sürecine dahil olan isimler merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ağustos 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7. ve 8. eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de haftanın son takım oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. 29 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan künefeyi farklı yorumlarla hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Takımlar, kritik mücadelede en iyi tabağı ortaya çıkarmak için hem zamanla hem de rakipleriyle yarıştı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takımı kim oldu? İşte dokunulmazlık oyunu ve gecenin sonuçlarına dair merak edilenler...

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        MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde oynanan 4. takım oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde 7. eleme adayı Hasan Alp 8. eleme adayı ise Şükran oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASI

        Nilay

        Şadi

        Simge

        Ayşe

        Recep

        Kübra

        Hasan Alp

        Şükran

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