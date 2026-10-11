TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. Yarışmacılar, İç Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerini hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmayı hedefledi. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu, takımların kaderini belirleyen önemli mücadelelerden biri oldu. Peki, MasterChef son dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...