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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son dokunulmazlık oyunu! 10 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef son dokunulmazlık oyunu! 10 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yarışmacılar, haftanın dördüncü dokunulmazlık mücadelesinde bir kez daha tezgah başına geçti. Gecenin konsepti İç Anadolu yemekleri olurken, şeflerin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar en iyi tabakları hazırlamak için mücadele etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 10 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. Yarışmacılar, İç Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerini hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmayı hedefledi. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu, takımların kaderini belirleyen önemli mücadelelerden biri oldu. Peki, MasterChef son dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF 10 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.

        4

        MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te 7. eleme adayı Enes olurken, 8. eleme adayı Kübra oldu.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nurten

        Ayşe

        Nilay

        Buse

        Hasan Alp

        Şadi

        5

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Tolga (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Armağan

        Şükran

        Emre

        Eyyüp Can

        Burçin

        Tolgahan

        Şirin Gül

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Nilay (Takım Kaptanı)

        Muhammed

        Nurten

        Enes

        Ayşe

        Hasan Alp

        Şadi

        Kübra

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Batuhan oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
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