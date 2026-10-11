MasterChef son dokunulmazlık oyunu! 10 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yarışmacılar, haftanın dördüncü dokunulmazlık mücadelesinde bir kez daha tezgah başına geçti. Gecenin konsepti İç Anadolu yemekleri olurken, şeflerin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar en iyi tabakları hazırlamak için mücadele etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 10 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. Yarışmacılar, İç Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerini hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmayı hedefledi. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu, takımların kaderini belirleyen önemli mücadelelerden biri oldu. Peki, MasterChef son dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 10 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 7. eleme adayı Enes olurken, 8. eleme adayı Kübra oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nurten
Ayşe
Nilay
Buse
Hasan Alp
Şadi
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Armağan
Şükran
Emre
Eyyüp Can
Burçin
Tolgahan
Şirin Gül
KIRMIZI TAKIM
Nilay (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Ayşe
Hasan Alp
Şadi
Kübra