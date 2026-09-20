MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin belirleyeceği konsept ve menü doğrultusunda hazırladıkları tabaklarla dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Peki, 19 Eylül MasterChef son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak ve haftanın son eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte 19 Eylül 2026 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...