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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son dokunulmazlık oyunu! 19 Eylül Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef son dokunulmazlık oyunu! 19 Eylül Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi Takım ile Kırmızı Takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından haftanın 7. ve 8. eleme adayları belirledi. Peki, MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7. ve 8. eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 19 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin belirleyeceği konsept ve menü doğrultusunda hazırladıkları tabaklarla dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Peki, 19 Eylül MasterChef son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak ve haftanın son eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte 19 Eylül 2026 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF 19 EYLÜL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Enes kazandı.

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        MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı Nurten, 8. eleme adayı ise Ayşe oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Şiringül

        Tolgahan

        Faruk

        Şadi

        Tolga

        Bahar

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