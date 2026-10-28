Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Masterchef Türkiye eleme adayları kim, dokunulmazlığı kim aldı?
28 Ekim Masterchef Türkiye eleme adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazan mavi takım oldu. Böylelikle haftanın da ilk eleme adayı Nurten ikinci eleme adayı Enes oldu. Pek, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
Mavi ve kırmızı takımın mücadelesini verdiği dokunulmazlık oyunu Masterchef’te oynanıyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunlarda dokunulmazlığın sahibi sadece bir takım oluyor. Şeflerin belirlediği menü için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kazanırken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkıyor. Peki Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 28 EKİM 2026
Masterchef dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazan mavi takım oldu.
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Nurten oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci eleme adayı Enes oldu.
MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Muhammed oldu.