Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Masterchef Türkiye eleme adayları kim, dokunulmazlığı kim aldı?

Mavi ve kırmızı takımın mücadelesini verdiği dokunulmazlık oyunu Masterchef’te oynanıyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunlarda dokunulmazlığın sahibi sadece bir takım oluyor. Şeflerin belirlediği menü için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kazanırken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkıyor. Peki Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?