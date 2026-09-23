MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen hizmet süresi ve görev şartlarını sağlaması gerekiyor.

Başvuruda aranan temel kriterler arasında, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak, görev yapılan ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak ve tercih edilecek kurumun alan ile atama koşullarını karşılamak yer alıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise sözleşmeli ve kadrolu çalışma süreleri birlikte değerlendirilerek toplamda 4 yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.