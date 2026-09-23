Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?

        MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?

        2026 yılı öğretmen ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi. İl dışı tayin talebinde bulunacak öğretmenler, tercih tarihleri ve başvuru işlemlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. MEB tarafından belirlenen süreç kapsamında başvuruların nasıl yapılacağı ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, öğretmenlerin il dışı yer değiştirme tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nereden yapılır? İşte 2026 MEB il dışı atama takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bulunduğu şehirden farklı bir ile geçiş yapmak isteyen öğretmenler, MEB’in 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Öğretmenlerin en çok merak ettiği konular arasında tercih başvurularının ne zaman alınacağı, işlemlerin hangi adımlarla yapılacağı ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. İşte MEB takvimine göre il dışı yer değiştirme tercih tarihleri ve ayrıntılar haberimizde...

        2

        MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin tercih başvuruları 23 Eylül 2026 tarihinde alınmaya başlanacak.

        Adaylar, tercih işlemlerini 24 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar gerçekleştirebilecek. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan öğretmenler, ikinci il dışı yer değiştirme sürecinde tercih hakkından yararlanamayacak.

        3

        ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları, MEBBİS sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine açık olan eğitim kurumlarını inceleyerek tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

        Başvuru sürecinde öğretmenler, aynı ya da farklı illerde yer alan eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Belirlenen tercihler, elektronik ortamda onaylanarak başvuru süreci tamamlanacak.

        MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

        2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen hizmet süresi ve görev şartlarını sağlaması gerekiyor.

        Başvuruda aranan temel kriterler arasında, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak, görev yapılan ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak ve tercih edilecek kurumun alan ile atama koşullarını karşılamak yer alıyor.

        Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise sözleşmeli ve kadrolu çalışma süreleri birlikte değerlendirilerek toplamda 4 yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.

        5

        ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından atama sonuçları 25 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Öğretmenler, sonuç bilgilerine MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden ulaşabilecek. Yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler için görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama sürecine ilişkin işlemler de aynı tarih itibarıyla başlayacak.

        MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        6

        MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

        Tercihlerin başlaması: 23 Eylül 2026

        Tercihlerin sona ermesi: 24 Eylül 2026 saat 16.00

        Atamaların yapılması: 25 Eylül 2026

        Sonuçların açıklanması: 25 Eylül 2026

        İlişik kesme işlemleri: 25 Eylül 2026 itibarıyla

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MEB
        #meb il dışı atama
        #MEB il dışı atama tercihleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti