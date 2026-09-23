MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?
2026 yılı öğretmen ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi. İl dışı tayin talebinde bulunacak öğretmenler, tercih tarihleri ve başvuru işlemlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. MEB tarafından belirlenen süreç kapsamında başvuruların nasıl yapılacağı ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, öğretmenlerin il dışı yer değiştirme tercihleri ne zaman başlıyor, başvurular nereden yapılır? İşte 2026 MEB il dışı atama takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar…
Bulunduğu şehirden farklı bir ile geçiş yapmak isteyen öğretmenler, MEB’in 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Öğretmenlerin en çok merak ettiği konular arasında tercih başvurularının ne zaman alınacağı, işlemlerin hangi adımlarla yapılacağı ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. İşte MEB takvimine göre il dışı yer değiştirme tercih tarihleri ve ayrıntılar haberimizde...
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin tercih başvuruları 23 Eylül 2026 tarihinde alınmaya başlanacak.
Adaylar, tercih işlemlerini 24 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar gerçekleştirebilecek. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan öğretmenler, ikinci il dışı yer değiştirme sürecinde tercih hakkından yararlanamayacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları, MEBBİS sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine açık olan eğitim kurumlarını inceleyerek tercih işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuru sürecinde öğretmenler, aynı ya da farklı illerde yer alan eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Belirlenen tercihler, elektronik ortamda onaylanarak başvuru süreci tamamlanacak.
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?
2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen hizmet süresi ve görev şartlarını sağlaması gerekiyor.
Başvuruda aranan temel kriterler arasında, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak, görev yapılan ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak ve tercih edilecek kurumun alan ile atama koşullarını karşılamak yer alıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise sözleşmeli ve kadrolu çalışma süreleri birlikte değerlendirilerek toplamda 4 yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından atama sonuçları 25 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.
Öğretmenler, sonuç bilgilerine MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden ulaşabilecek. Yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler için görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama sürecine ilişkin işlemler de aynı tarih itibarıyla başlayacak.
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026
Tercihlerin başlaması: 23 Eylül 2026
Tercihlerin sona ermesi: 24 Eylül 2026 saat 16.00
Atamaların yapılması: 25 Eylül 2026
Sonuçların açıklanması: 25 Eylül 2026
İlişik kesme işlemleri: 25 Eylül 2026 itibarıyla