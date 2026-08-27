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        Haberler Bilgi MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: Okullarda uyum haftası ne zaman, hangi gün başlıyor? 1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

        MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: Okullarda uyum haftası ne zaman, hangi gün başlıyor? 1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum haftası takvimi merak konusu oldu. İlk kez ilkokul sıralarına oturacak 1. sınıf öğrencileri ile liseye başlayacak 9. sınıf öğrencileri, yeni eğitim ortamına alışmaları amacıyla derslerden önce okullarıyla buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan uyum programı kapsamında öğrencilerin okul düzenini tanıması, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kaynaşması hedefleniyor. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri hangi tarihte okula başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı uyum haftası takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        1

        Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, okula ilk kez başlayacak öğrencilerin uyum süreciyle ilgili takvim de belli oldu. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yeni eğitim ortamına alışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek uyum programının tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimine göre öğrenciler, yeni döneme diğer kademelerden önce başlayarak öğretmenleriyle ve okullarıyla tanışma fırsatı bulacak. Peki, 2026 uyum haftası ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri ne zaman okula gidecek? İşte MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası tarihleri haberimizde...

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

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        MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin yıl boyunca yapacağı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.

        Birinci dönem ara tatili:

        16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Yarıyıl tatili (15 tatil):

        25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

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        İkinci dönem ara tatili:

        8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

        Yaz tatili başlangıcı:

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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