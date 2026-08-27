MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: Okullarda uyum haftası ne zaman, hangi gün başlıyor? 1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, okula ilk kez başlayacak öğrencilerin uyum süreciyle ilgili takvim de belli oldu. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yeni eğitim ortamına alışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek uyum programının tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimine göre öğrenciler, yeni döneme diğer kademelerden önce başlayarak öğretmenleriyle ve okullarıyla tanışma fırsatı bulacak. Peki, 2026 uyum haftası ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri ne zaman okula gidecek? İşte MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası tarihleri haberimizde...