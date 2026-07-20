MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2026: 14 günlük memur maaş farkları hesaplara yattı mı? Zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ 2026?

Memurların Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri 15 Temmuz’dan itibaren hesaplara aktarılacak. Buna karşılık 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki döneme ait 14 günlük maaş farkının hangi gün ödeneceğine ilişkin henüz resmî bir takvim paylaşılmadı.

Önceki yıllarda fark ödemeleri, kamu kurumlarının bordro çalışmalarını tamamlamasının ardından zamlı maaşla beraber ya da takip eden günlerde ayrı bir ödeme olarak gerçekleştirildi. Bu yıl da sürecin benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor.