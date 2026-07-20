MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2026: 14 günlük memur maaş farkları hesaplara yattı mı? Zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Temmuz zammının ardından memur ve memur emeklilerinin gözleri maaş farkı ödemelerine çevrildi. Yüzde 13,52 oranındaki artış görevdeki memurların maaşlarına yansıtılırken, memur emeklileri aylıklarını zam farkı eklenmeden aldı. Bu nedenle 14 günlük maaş farkının ve emekli aylıklarından kaynaklanan ek ödemenin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak ediliyor. Peki memur ve memur emeklilerinin zam farkları ne zaman ödenecek? İşte beklenen ödeme takvimi…
Temmuz zammının netleşmesinin ardından memurların yeni maaşlarıyla birlikte 14 günlük fark ödemeleri de merak konusu oldu. Kamu çalışanlarının maaşlarını her ayın 15’inde alması nedeniyle, 1-14 Temmuz dönemine ait zam tutarı ayrıca hesaplanarak ödeniyor. Memurlar ve memur emeklileri, farkların hesaplara aktarılacağı tarihe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlardan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatırılacak, zamlı maaşlar hesaplara geçti mi? İşte ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler…
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ 2026?
Memurların Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri 15 Temmuz’dan itibaren hesaplara aktarılacak. Buna karşılık 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki döneme ait 14 günlük maaş farkının hangi gün ödeneceğine ilişkin henüz resmî bir takvim paylaşılmadı.
Önceki yıllarda fark ödemeleri, kamu kurumlarının bordro çalışmalarını tamamlamasının ardından zamlı maaşla beraber ya da takip eden günlerde ayrı bir ödeme olarak gerçekleştirildi. Bu yıl da sürecin benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor.
MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI HESAPLARA YATTI MI?
20 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla memurların 14 günlük zam farkı ödemelerinin hesaplara yatırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ödeme tarihinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?
SGK kapsamında Emekli Sandığı’ndan aylık alan vatandaşların maaş ödemeleri her ayın 1’i ile 5’i arasında gerçekleştiriliyor. Haziran enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanması nedeniyle Temmuz maaşları zam oranı yansıtılmadan önceki tutarlar üzerinden ödendi. Bu nedenle oluşan maaş farklarının yatırılacağı tarihler, SGK tarafından ayrıca duyurulacak ödeme takvimiyle netlik kazanacak.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110
Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166
Öğretmen 1/4 73.368 83.254
Başkomiser 3/1 89.214 101.242
Polis Memuru 8/1 81.617 92.618
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845
Mühendis 1/4 96.211 109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877
Profesör 1/4 135.089 153.208
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779
Vaiz 1/4 76.653 86.983
Avukat 1/4 90.000 102.135