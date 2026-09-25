Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2027 Memur ve memur emeklisi maaş zammında iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç?
2027 memur maaş zammı için Temmuz ve Ağustos enflasyon verilerinin ardından ilk hesaplama ortaya çıktı. İki aylık verilere göre enflasyon farkı yüzde 3,65 seviyesinde bulunurken, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam oranı yılın kalan dört aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Peki, 2027 Memur ve memur emeklisi maaş zammında iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç? İşte, Memur maaş zammında son durum…
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışında yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileriyle birlikte zam hesabında ilk iki aylık tablo da netleşti. İşte, 2027 Memur ve memur emeklisi maaş zammı son dakika gelişmeleri...
TÜİK İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
TÜİK, Ağustos 2026 enflasyon verilerini 3 Eylül 2026'da açıkladı. Buna göre TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 arttı.
Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin verilerin ardından 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışları için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 seviyesinde hesaplandı. Ancak yüzde 3,65'lik oran, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam oranı değil. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri de hesaplamaya dahil edilecek.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammında yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı birlikte hesaplanacak. Mevcut hesaplamalara göre memur ve emekli memurların Ocak 2027'de alacağı nihai zam oranının yüzde 8,30 ile yüzde 8,80 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu oran, yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verilerine göre değişebilecek.
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı da yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri üzerinden belirlenecek. Mevcut yıl sonu enflasyon beklentilerine göre emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 25 bin TL ile 28 bin TL arasında bir seviyeye yükselmesi gündeme gelebilir. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemeyle kesinleşecek.
2027 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı, Aralık 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. TÜİK'in eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamları, toplam zam oranının belirlenmesinde kullanılacak.
Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, yıl sonu enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.