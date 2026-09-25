Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2027 Memur ve memur emeklisi maaş zammında iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin verilerin ardından 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışları için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 seviyesinde hesaplandı. Ancak yüzde 3,65'lik oran, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam oranı değil. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri de hesaplamaya dahil edilecek.