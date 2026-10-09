MEMUR MAAŞ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı verileriyle birlikte temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84'lük aylık artış gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri için kritik nokta ise üç aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının altında kalması oldu. Bu nedenle eylül itibarıyla henüz enflasyon farkı oluşmadı.

Mevcut tabloda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammından geriye yaklaşık 1,35 puanlık bir alan kaldı. Yılın son üç ayında oluşacak enflasyonun bu eşiği aşması durumunda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı gündeme gelecek.