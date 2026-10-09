Memur maaşı ne kadar olacak? 2027 Ocak enflasyon farkı ile memur zammı hesaplama
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, üç aylık enflasyon henüz bu oranın üzerine çıkmadı. Ancak yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları, memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının oluşup oluşmayacağını belirleyecek. Peki Ocak 2027 memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memur yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2027 memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplama tablosu...
Eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon verisi tamamlandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun bileşik etkisi yüzde 5,57 oldu. Temmuz-Aralık döneminde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının aşılması halinde oluşacak fark, Ocak 2027 maaş artışına yansıtılacak. Peki Ocak 2027 memur maaş zammı yüzde kaç olacak ve memur enflasyon farkı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı verileriyle birlikte temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84'lük aylık artış gerçekleşti.
Memur ve memur emeklileri için kritik nokta ise üç aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının altında kalması oldu. Bu nedenle eylül itibarıyla henüz enflasyon farkı oluşmadı.
Mevcut tabloda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammından geriye yaklaşık 1,35 puanlık bir alan kaldı. Yılın son üç ayında oluşacak enflasyonun bu eşiği aşması durumunda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı gündeme gelecek.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2027 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da hesaplamaya dahil edilecek.
Bu nedenle Ocak 2027'de uygulanacak toplam zam oranı yalnızca yüzde 5'lik toplu sözleşme artışından oluşmayabilir. 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde fark ortaya çıkacak ve bu fark yüzde 5'lik yeni dönem zammıyla birlikte maaşlara yansıtılacak.
2027 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 memur maaş zammının kesin oranı, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı kesin olarak hesaplanacak.
Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile 4 ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.
2027 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Kamu görevlileri ve memur emeklileri için 2026-2027 dönemindeki toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 oranında artış kararı bulunuyor. Ayrıca ilgili dönemlerde oluşacak enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı.
Bu nedenle Ocak 2027'de uygulanacak zam, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi ne kadar aştığına bağlı olarak yüzde 5'in üzerine çıkabilecek.
EKİM, KASIM VE ARALIK ENFLASYONU BEKLENİYOR
Memur maaş zammında gözler artık yılın son üç ayına çevrildi. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon oranı tamamlanacak.
Altı aylık enflasyon yüzde 7'nin üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşacak. Sonrasında bu fark, Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte maaşlara yansıtılacak.