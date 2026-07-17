Memur zam farkı ödeme tarihi 2026: 14 günlük memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
Memur zam farkı ödeme tarihi 2026 milyonlarca kamu çalışanının gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında açıklanan maaş artışının ardından gözler, 14 günlük memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Zamlı maaşlarını alan memurlar, ayın ilk 14 gününü kapsayan maaş farklarının hesaplara aktarılacağı tarihi araştırırken, ödeme takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 2026 memur zam farkı ödeme tarihi, 14 günlük maaş farkı hesaplamaları ve son durum...
Temmuz maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte kamu kurumlarında görev yapan yüz binlerce personel, 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı ödemeleri başladı mı? sorularına yanıt arıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının ardından oluşan maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak edilirken, 2026 memur zam farkı ödeme tarihi arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkı yattı mı? İşte ödemelere ilişkin son gelişmeler...
MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?
Memurların 14 günlük zam farkı ödemelerinin hesaplara yatırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.Ödeme tarihinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memurların Temmuz ayına ilişkin zamlı maaşları 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacak. Ancak 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı için henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.
Geçmiş dönem uygulamalarında maaş farkları, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından ya zamlı maaşlarla birlikte ya da birkaç gün sonra ayrı olarak hesaplara yatırıldı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEDEN ÖDENİYOR?
Memurlar maaşlarını peşin olarak her ayın 15'inde aldığı için Temmuz ayında yürürlüğe giren zam oranı, ayın ilk 14 gününü kapsamıyor. Bu nedenle 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki zam farkı ayrıca hesaplanarak hak sahiplerine ödeniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz 2026 zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Diğer unvanlardaki memur maaşları da yüzde 13,52 oranındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Zamlı maaşlar ve maaş farkları, resmi ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110
Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166
Öğretmen 1/4 73.368 83.254
Başkomiser 3/1 89.214 101.242
Polis Memuru 8/1 81.617 92.618
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845
Mühendis 1/4 96.211 109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877
Profesör 1/4 135.089 153.208
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779
Vaiz 1/4 76.653 86.983
Avukat 1/4 90.000 102.135