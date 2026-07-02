Memur zammı ile hemşire maaşı ne kadar olacak? Zamlı hemşire maaşı hesaplama
Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım sürerken, sağlık çalışanlarının gözü de açıklanacak son enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kesinleşecek, hemşire maaşları da yeni artış doğrultusunda yeniden hesaplanacak. "Temmuz zammı ile hemşire maaşı ne kadar olacak?", "Hemşire maaşına kaç TL zam gelecek?" soruları milyonlarca kamu çalışanı tarafından yakından takip ediliyor. İşte zamlı hemşire maaşı hesaplama...
2026 Temmuz memur zammı öncesinde hemşire maaşları yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle belirlenecek yeni maaşlar için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrilirken, zam oranının netleşmesiyle birlikte hemşirelerin alacağı yeni maaşlar da kesinlik kazanacak. İşte bilgiler...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12,41 oranında artış farkı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ise aynı döneme ilişkin enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
MEMUR MAAŞI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
"Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak. Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı."
HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
5/1 kademesinde görev yapan bir hemşirenin, aile yardımı dâhil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL düzeyinde hesaplanıyor. Eğer maaşlara yüzde 13,5 oranında bir artış yapılırsa, yaklaşık 10 bin 93 TL’lik bir zam oluşması bekleniyor. Bu durumda hemşirenin toplam aylık gelirinin 84 bin 863 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.