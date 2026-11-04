Memur zammı son durum: 4 aylık fark belli oldu! Polis, doktor, öğretmen, hemşire ocak 2027’de en düşük memur zammı ne kadar olacak?
Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi unvanlardaki meslek grubuna sahip vatandaşlar memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 olduğunu duyurmuştu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 6,26 olarak hesaplandı. Peki memur zammı ne zaman açıklanacak? Polis, doktor, öğretmen, hemşire ocak 2027'de en düşük memur zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranları da büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2027 Ocak ayında alacakları maaş zammı için gözünü enflasyon verilerine çevirdi. 2027 ocak zammında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Peki memur zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı ile ilgili detaylar
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. 2027 yılının ilk maaş artışı ise yılın son altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeni zam oranı belirlenirken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa varsa enflasyon farkı da eklenecek. Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanması beklenirken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni maaşları da bu verilerin ardından netleşecek.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI %8,29
Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için temmuz – ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. Memur ve emekli memurlar için dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşirken, ocak ayındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş zam oranı şimdilik yüzde 6,26 oldu.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından oluştu. Dört aylık dönemde memurlar ve emekli memurlar için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı doğdu. Memurlar ile imzalanan toplu sözleşme gereği gelecek yıl ocak ayında enflasyon farkına ilaveten yüzde 5, temmuz ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.
Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile ocak ayında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 8,29 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 6,26 oranında artacak.
OCAK AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankasının son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,63 bekleniyor.
2026 yılı enflasyonu OVP’ye göre gerçekleşirse, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 7 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,08, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 8,02 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu iyileştireceklerini söyledi. Bu nedenle ocak ayında normal maaş zamlarına ilave zam bekleniyor.
2027 OCAK ZAMMIYLA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağı, enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammına, gerekli koşulların oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek. Bu farkın hesaplanmasında, 2026'nın son altı aylık enflasyonunun önceki dönem için geçerli olan toplu sözleşme artışını ne kadar aştığı dikkate alınacak.
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA
Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı henüz belli olmazken, en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayımı üzerinden farklı artış senaryoları hesaplandı. Buna göre olası zam oranlarının maaşlara yansıması şu şekilde:
- Yüzde 5 zam: 73.735 TL
- Yüzde 7 zam: 75.140 TL
- Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
- Yüzde 10 zam: 77.246 TL
Örnek hesaplamalarda yüzde 8,01'lik artışın gerçekleşmesi durumunda 70 bin 224 TL'lik maaşın yaklaşık 75 bin 849 TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaş tutarlarını göstermiyor. Memurların alacağı net ücret; görev, derece, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere bağlı olarak farklılık gösterebilecek.