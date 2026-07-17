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        Haberler Bilgi Gündem MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026 | TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026 | TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları, piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni faiz kararı öncesinde gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı takvim ve toplantı sürecine çevrildi. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararları, piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni faiz kararı öncesinde gözler, Merkez Bankası’nın açıklayacağı takvim ve toplantı sürecine çevrildi. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz 2026 dönemine ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların ve ekonomi gündeminin yakından izlediği kararın, 23 Temmuz Perşembe günü duyurulması bekleniyor. TCMB’nin faiz kararını, önceki toplantılarda olduğu gibi saat 14.00’te resmi internet sitesi üzerinden paylaşacağı öngörülüyor.

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        2026 PARA POLİTİKASI KURULU TARİHLERİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı toplantı takvimine göre, 2026 yılının geri kalan bölümünde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri belli oldu. Buna göre TCMB, yıl içinde faiz kararlarını aşağıdaki tarihlerde açıklayacak:

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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