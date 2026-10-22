Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz indirimi mi yaptı?

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYINDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

Ekim ayı toplantısında ise gözler, mevcut faiz oranının korunup korunmayacağına veya indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrildi. Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak ifadeler de para politikasının gelecek dönemdeki yönüne ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacak.