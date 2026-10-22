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        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz indirimi mi yaptı?

        Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler bugün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomistlerin büyük bölümü, politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya indirilmesini bekliyordu. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi mi yaptı? İşte, 2026 Ekim Merkez Bankası faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını bugün açıkladı. Fatih Karahan yönetiminde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin seyrini değerlendirdi. Peki, Ekim ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte, Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleri…

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 22 Ekim 2026 Perşembe günü ekim ayı faiz kararını açıkladı.

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        TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti.

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        BU YIL İKİNCİ İNDİRİM

        TCMB, 2026 yılının ilk faiz kararını 22 Ocak'ta alarak politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmişti. Banka, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz ve 10 Eylül tarihlerindeki toplantılarda politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

        Son kararla birlikte TCMB, bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Politika faizi böylece yıl başından bu yana toplam 200 baz puan düşürülmüş oldu.

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        MERKEZ BANKASI EYLÜL AYINDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

        TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

        Ekim ayı toplantısında ise gözler, mevcut faiz oranının korunup korunmayacağına veya indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrildi. Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak ifadeler de para politikasının gelecek dönemdeki yönüne ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacak.

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        #faiz kararı
        #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
        #TCMB
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