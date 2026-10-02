Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit tutulurken TCMB'nin, ekim ayında uygulayacağı faiz politikası merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Gözler bu ayki Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı sonucu saat 14.00'te duyurulacak.
EN SON AÇIKLANAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37’de sabit tutuldu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, borçlanma faiz oranı ise %35,5 seviyesinde sabit bırakıldı. TCMB, Ocak 2026'daki indirimden sonra üst üste yapılan toplantılarda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararı alarak sıkı parasal duruşunu korumuştur.