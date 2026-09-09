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        Haberler Bilgi Merkezi atama ne zaman? ÖSYM KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

        Merkezi atama ne zaman? ÖSYM KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

        Merkezi atama tercih tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarına yapılacak ikinci merkezi yerleştirmede tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, hangi kadro ve pozisyonların açılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak ve memur alımı için kadrolar ne zaman belli olacak? İşte, 2026 merkezi atama ne zaman? İşte, 2026 Merkezi atama ile tercih kılavuzuna ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        KPSS 2026/2 merkezi atama süreci için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların gözü ÖSYM KPSS merkezi atama takvimine çevrildi. 2026 KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, merkezi atama ne zaman yapılacak ve memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026/2 memur alımı merkezi yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenler…

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        KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        KPSS 2026/2 kapsamında yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Bu nedenle kadro ve pozisyonların yanı sıra tercih tarihleri de henüz kesinleşmiş değil.

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        KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

        KPSS 2026/2 merkezi ataması için kesin tercih tarihi henüz açıklanmadı. 2025/2 merkezi yerleştirme kapsamında tercihler 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 7 Ocak 2026'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2026/2 merkezi yerleştirmenin de Aralık ayında yapılması bekleniyor.

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        2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans sonuçları ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da yapılacak ve sonuçları 30 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek, sonuçları ise 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.

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        KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri için ÖSYM tarafından henüz resmi başlangıç ve bitiş tarihi açıklanmadı. ÖSYM, KPSS 2026/2 Tercih Kılavuzu'nu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişime açılması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hangi kadroların açılacağı, kontenjanlar, özel şartlar ve tercih tarihleri netleşecek.

        Adayların tercih sürecinde yalnızca KPSS puanlarını değil, kılavuzda belirtilen mezuniyet, nitelik kodu ve diğer başvuru şartlarını da dikkate alması gerekiyor.

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        #KPSS
        #merkezi atama
        #tercih kılavuzu
        #memur alımı
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