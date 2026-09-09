Merkezi atama ne zaman? ÖSYM KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri için ÖSYM tarafından henüz resmi başlangıç ve bitiş tarihi açıklanmadı. ÖSYM, KPSS 2026/2 Tercih Kılavuzu'nu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişime açılması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hangi kadroların açılacağı, kontenjanlar, özel şartlar ve tercih tarihleri netleşecek.

Adayların tercih sürecinde yalnızca KPSS puanlarını değil, kılavuzda belirtilen mezuniyet, nitelik kodu ve diğer başvuru şartlarını da dikkate alması gerekiyor.