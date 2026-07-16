MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? 2026 Temmuz Merkür Retrosu hangi gün bitecek, kaç gün sürecek? Merkür Retrosu hangi burçları, nasıl etkileyecek?

2026 Temmuz ayında astroloji takip edenlerin en çok konuştuğu başlıklardan biri Merkür Retrosu oldu. Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtilen bu dönemin bitiş tarihi kadar, retro sonrasında iletişimden ilişkilere, planlamadan önemli kararlara kadar hangi alanlarda rahatlama yaşanacağı da merak ediliyor. Astrolojiyle ilgilenenler ayrıca yılın bir sonraki Merkür retrosunun başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, mevcut retro ne zaman sona erecek ve 2026’nın üçüncü Merkür retrosu hangi dönemde başlayacak? İşte yılın Merkür retrosu takvimine ilişkin ayrıntılar…