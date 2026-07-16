MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? 2026 Temmuz Merkür Retrosu hangi gün bitecek, kaç gün sürecek? Merkür Retrosu hangi burçları, nasıl etkileyecek?
Temmuz ayı boyunca devam eden 2026 Merkür Retrosu, astroloji takipçilerinin yakından izlediği gökyüzü olayları arasında yer alıyor. İletişim sorunları, teknolojik aksaklıklar, yolculuk planlarında değişiklikler ve elektronik cihazlarla ilgili problemlerle ilişkilendirilen bu dönemin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman sona erecek ve etkilerinin hangi güne kadar hissedileceği öngörülüyor? İşte retro takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2026 Temmuz ayında astroloji takip edenlerin en çok konuştuğu başlıklardan biri Merkür Retrosu oldu. Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtilen bu dönemin bitiş tarihi kadar, retro sonrasında iletişimden ilişkilere, planlamadan önemli kararlara kadar hangi alanlarda rahatlama yaşanacağı da merak ediliyor. Astrolojiyle ilgilenenler ayrıca yılın bir sonraki Merkür retrosunun başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, mevcut retro ne zaman sona erecek ve 2026’nın üçüncü Merkür retrosu hangi dönemde başlayacak? İşte yılın Merkür retrosu takvimine ilişkin ayrıntılar…
MERKÜR RETROSU 2026 NE ZAMAN BİTECEK?
Astroloji takvimlerinde 2026 yılının ikinci Merkür retrosunun 29 Haziran’da başladığı ve 23 Temmuz’da tamamlanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar, geri hareketin sona ereceği tarihi 24 Temmuz olarak gösteriyor.
Astrolojik yorumlara göre Merkür retrosunun etkileri, yalnızca gezegenin geri harekette olduğu tarihlerle sınırlı kabul edilmiyor. Yaklaşık 27 Haziran’da başladığı ifade edilen gölge dönemde iletişim, sözleşmeler, seyahat planları ve yeni girişimler konusunda daha dikkatli hareket edilmesi öneriliyor. Retronun ardından devam eden etkilerin de hesaba katılması nedeniyle önemli kararların ve yeni başlangıçların temmuz ayının son günlerine bırakılmasının daha uygun olabileceği değerlendiriliyor.
2026 TEMMUZ MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLİYOR?
Astroloji yorumlarında Temmuz 2026 Merkür retrosunun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle aile ilişkileri, geçmişten gelen meseleler, duygusal bağlar ve iletişim tarzı ön plana çıkıyor.
Retro döneminin, kapanmamış konuların yeniden gündeme gelmesine ve eski meselelerin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.
RETRO SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Astroloji yorumlarında Merkür retrosunun sona ermesinin ardından kısa süreli bir “gölge dönem” yaşandığı ifade ediliyor. Bu süreç, Merkür’ün retro öncesindeki hareket düzenine ve konumuna yeniden uyum sağlamasıyla ilişkilendiriliyor.
Bu nedenle 23 Temmuz sonrasındaki günler, retro etkilerinin giderek azaldığı ancak iletişim, kararlar ve geçmişten gelen bazı konuların tamamen netleşmesi için geçiş niteliği taşıyan bir dönem olarak değerlendiriliyor.
SONRAKİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
Temmuz ayındaki retro sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının üçüncü Merkür retrosu sonbahar döneminde yaşanacak. Astroloji takvimlerine göre bir sonraki Merkür retrosu 24 Ekim 2026’da başlayacak ve 13 Kasım 2026’da sona erecek. Bu dönem, yılın son Merkür retrosu olarak astroloji takipçilerinin gündeminde yer alacak.