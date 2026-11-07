MİLLİ ARA TARİHLERİ 2026-2027: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? A Milli Takım Uluslar Ligi maç programı!

2026 yılının son milli maç arasına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından lig maçlarına ara verilecek. Avrupa'nın önde gelen liglerinde de maçlar oynanmayacak. Bu süreçte A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki maçında önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aranın kadar süreceği ve Süper Lig ve Avrupa liglerinin ne zaman yeniden başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kasım 2026 milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte 2026-2027 milli ara tarihleri ve Uluslar Ligi milli maç takvimi…