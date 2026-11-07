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        Haberler Bilgi MİLLİ ARA TARİHLERİ 2026-2027: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? A Milli Takım Uluslar Ligi maç programı!

        MİLLİ ARA TARİHLERİ 2026-2027: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? A Milli Takım Uluslar Ligi maç programı!

        Kasım ayı milli maç arası için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından maçlara ara verilecek. Avrupa'nın önde gelen liglerinde de milli maçlar nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak. Bu süreçte A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Kasım 2026 milli ara tarihleri ve A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        1

        2026 yılının son milli maç arasına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından lig maçlarına ara verilecek. Avrupa'nın önde gelen liglerinde de maçlar oynanmayacak. Bu süreçte A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki maçında önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aranın kadar süreceği ve Süper Lig ve Avrupa liglerinin ne zaman yeniden başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kasım 2026 milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte 2026-2027 milli ara tarihleri ve Uluslar Ligi milli maç takvimi…

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        MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 sezonundaki ikinci milli ara, 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. 9 gün sürecek milli ara 16 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

        Ay-yıldızlılar, bu süre içerisinde UEFA Uluslar Ligi’nde iki maça çıkacak.

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        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile altıncı maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        Heyecan dolu maç, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. A Milli Takım, taraftarının önünde oynayacağı mücadelede galibiyet arayacak.

        5

        FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu maçla UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki mücadelesini tamamlayacak.

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        MİLLİ ARA SONRASI SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasındaki ilk maçlar, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak.

        Ligde 12. hafta maçları, 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        2026 YILINDA BAŞKA MİLLİ ARA VAR MI?

        FIFA'nın 2026 uluslararası maç takvimine göre 9-17 Kasım tarihleri arasındaki dönem, yılın son milli maç arası olacak.

        Bu dönemin ardından A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi grup maçları tamamlanırken Süper Lig ekipleri de aralık ayındaki devre arasına kadar lig programlarına devam edecek.

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