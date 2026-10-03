MİLLİ ARA BİTİYOR, HASRET SONA ERİYOR! Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek? İşte 2026-2027 Trendyol Süper Lig 7. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara devam ediyor. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları nedeniyle lige verilen iki haftalık aranın ardından takımlar yeniden lig mücadelesine çıkacak. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek? 2026-2027 Süper Lig'de 7. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig'in dönüş tarihi ve 7. hafta maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalar nedeniyle 21 Eylül'de başlayan milli ara, 6 Ekim'de sona erecek. Geri sayım sürerken futbolseverler bir yandan lig heyecanının yeniden başlayacağı tarihi, bir yandan da 7. haftada oynanacak karşılaşmaları araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2026-2027 Süper Lig 7. hafta maç fikstürü...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçları nedeniyle verilen milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek.
Ancak Trendyol Süper Lig karşılaşmaları aynı gün başlamayacak. Milli aranın sona ermesinden üç gün sonra takımlar yeniden sahaya çıkacak ve ligde 7. hafta heyecanı başlayacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig’de heyecan, 9 Ekim 2026 Cuma günü 7. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak. Ligde ilk maç, saat 20.00'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak.
7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerine yayılarak tamamlanacak. Böylece iki haftalık milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de mücadele yeniden başlayacak.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Başakşehir
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor