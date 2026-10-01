MİLLİ MAÇ TARİHİ 2026-2027 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek ve nerede oynanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 3. hafta mücadelesinde Belçika deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlıların kritik karşılaşması öncesinde maçın tarihi, saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2026-2027 Milli maç takvimi ile Belçika - Türkiye maçı tarihi, saati ve şifresiz yayın kanalı hakkında merak edilenler…
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında gruptaki mücadelesini sürdürecek. Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde milli takımın maç programı, karşılaşmanın oynanacağı stat ve canlı yayın detayları netleşti. Belçika-Türkiye mücadelesi, 2 Ekim Cuma günü Liege kentinde futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Belçika – Türkiye canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilen detaylar…
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ STADYUMDA?
A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki karşılaşmasına Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele Belçika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek.
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçika - Türkiye maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı; Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler; Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.
Belçika: Maarten Vandevoordt; Timothy Castagne, Zeno Debast, Koni De Winter, Arthur Theate; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Romeo Lavia; Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Lois Openda.
A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:
2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye