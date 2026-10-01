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        Haberler Bilgi MİLLİ MAÇ TARİHİ 2026-2027 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek ve nerede oynanacak?

        MİLLİ MAÇ TARİHİ 2026-2027 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek ve nerede oynanacak?

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 3. hafta mücadelesinde Belçika deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlıların kritik karşılaşması öncesinde maçın tarihi, saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2026-2027 Milli maç takvimi ile Belçika - Türkiye maçı tarihi, saati ve şifresiz yayın kanalı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 06:21 Güncelleme:
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        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında gruptaki mücadelesini sürdürecek. Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde milli takımın maç programı, karşılaşmanın oynanacağı stat ve canlı yayın detayları netleşti. Belçika-Türkiye mücadelesi, 2 Ekim Cuma günü Liege kentinde futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Belçika – Türkiye canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilen detaylar…

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ STADYUMDA?

        A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki karşılaşmasına Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele Belçika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek.

        4

        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika - Türkiye maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı; Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler; Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.

        Belçika: Maarten Vandevoordt; Timothy Castagne, Zeno Debast, Koni De Winter, Arthur Theate; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Romeo Lavia; Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Lois Openda.

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        A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:

        2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye

        12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika

        15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye

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        #milli maç
        #belçika
        #türkiye
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