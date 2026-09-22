Milli maç tarihi açıklandı! 2026 Uluslar Ligi Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında sahasında Fransa ile mücadele edecek. Milli takımın maç programı ve aday kadrosu futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Türkiye-Fransa karşılaşmasının oynanacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, 2026 Uluslar Ligi Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takım Uluslar Ligi Fikstürü ile Türkiye-Fransa milli maç tarihi ve saati hakkında merak edilenler…