Milli maç tarihi açıklandı! 2026 Uluslar Ligi Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. Futbolseverler Türkiye-Fransa maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü de belli oldu. İşte, 2026 Milli maç tarihleri…
A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında sahasında Fransa ile mücadele edecek. Milli takımın maç programı ve aday kadrosu futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Türkiye-Fransa karşılaşmasının oynanacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, 2026 Uluslar Ligi Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takım Uluslar Ligi Fikstürü ile Türkiye-Fransa milli maç tarihi ve saati hakkında merak edilenler…
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa karşılaşmasının TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler, milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını televizyon ekranlarından takip edebilecek.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:
* 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
* 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
* 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
* 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
* 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
* 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45
A MİLLİ TAKIM'IN FRANSA MAÇI ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda kalede Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır yer alıyor.
Defans hattında Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik bulunuyor.
Orta sahada Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alıyor.
Forvet hattında ise Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bulunuyor.